Au sommet : Reinhold Messner et les vans électriques Opel

L’endroit est idéal pour une rencontre au sommet très spéciale. La vue depuis Kronplatz, dans le Tyrol du Sud, est l’une des plus belles des Alpes. Le panorama s’étend des Dolomites aux Alpes de Zillertal en passant par la vallée de Puster. Le musée « Messner Mountain Museum Corones » (MMM Corones) de l’icône de l’alpinisme Reinhold Messner a été installé sur ce plateau sommital. Et c’est précisément dans cet environnement que les vans Opel Zafira-e Life et Vivaro-e montrent tous les avantages qu’ils peuvent présenter dans le domaine des navettes ou des fourgons électriques à batterie. Le partenaire de longue date d’Opel, Reinhold Messner, a profité de l’occasion pour tester ces e-vans en montagne.

L’utilisation des véhicules électriques pour rejoindre le musée MMM Corones a abouti à des conclusions évidentes : les vans Opel ne se limitent pas à assumer les livraisons du « dernier kilomètre ». Ils montrent aussi qu’ils peuvent faire preuve d’autres atouts dans les montagnes du Tyrol du Sud. Dans ce cadre, ils font bénéficier les utilisateurs d’une conduite silencieuse et sans émissions et de la récupération d’énergie, qui permet de récupérer de l’énergie dans les descentes et d’augmenter ainsi l’autonomie électrique. Des qualités que l’amoureux de la nature Messner apprécie.

« L’Opel Vivaro m’impressionne depuis des années par sa fiabilité et sa technologie avancée, » déclare Messner. « C’est un moyen de transport idéal pour moi, surtout pour rallier mes musées. Le fait que ces voyages puissent désormais être effectués sans émissions avec le Vivaro-e et de manière très silencieuse, en respectant la faune et la flore dans les montagnes, me ravit. Cela vaut donc doublement la peine de passer à la mobilité électrique. »

Opel Vivaro-e : il peut tout transporter et ne produit pas d’émissions

Reinhold Messner a des raisons d’aimer l’Opel Vivaro. Avant l’ouverture du premier de ses musées MMM Corones en 2015, il a fallu faire un gros travail logistique. De nombreuses pièces d’exposition ont dû être transportées jusqu’à Kronplatz, haut de 2 275 mètres, un travail de titan auquel Messner s’est attelé avec le Vivaro. La légende de l’alpinisme continue de faire confiance au fourgon Opel. Aujourd’hui, cet amoureux de la nature s’appuie encore plus sur la version électrique sans émissions.

Messner peut également compter sur la possibilité d’exploiter totalement les fonctionnalités du Vivaro-e, qui a été élu « International Van of the Year 2021 (IVOTY) ». Tout comme son homologue à motorisation conventionnelle, le Vivaro-e est disponible en trois longueurs (S : 4,60 mètres, M : 4,95 m et L : 5,30 m) et en différentes définitions de carrosserie, ce qui en fait le partenaire idéal de pratiquement tous les métiers. Selon la version, le fourgon électrique offre jusqu’à 6,6 m3 de volume de chargement et une charge utile de 1 200 kg. Les clients ont le choix entre deux batteries lithium-ion de taille différente : 75 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 329 kilomètres (disponible sur les Vivaro-e M et L) ou 50 kWh pour un maximum de 231 kilomètres WLTP.

Vivaro-e et Zafira-e Life : à l’aise en montagne

La puissance et surtout le couple sont de véritables atouts en montagne. Avec 100 kW/136 ch et 260 Nm, l’utilitaire Vivaro-e se joue des démarrages en pente dès que l’on appuie sur l’accélérateur. C’est également le cas du Zafira-e Life, classé lui en véhicule particulier. Grâce aux batteries installées dans le soubassement, le centre de gravité est bas et la tenue de route est particulièrement sécurisante. Cela fait du Zafira-e Life, avec ses diverses configurations de sièges pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes, la spacieuse navette idéale pour transporter des invités en toute tranquillité et confortablement.

Si les vans électriques ne circulaient que dans le sens de la montée, il ne serait bien évidemment pas possible d’atteindre leur autonomie maximale. Mais après toute montée, il y a une descente. Si un diesel descend avec un réservoir (presque) vide, il finira par être à sec, même s’il consomme peu. Ce n’est pas le cas des Zafira-e Life et Vivaro-e. Leur moteur électrique sur l’essieu avant devient un générateur, qui décélère les véhicules en descente et recharge en même temps partiellement la batterie. Lorsqu’ils atteignent la vallée, les vans malins d’Opel disposent alors d’assez d’électricité pour se rendre à la prochaine borne de recharge rapide, où ils peuvent récupérer jusqu’à 80% d’énergie en seulement 45 minutes (avec une batterie de 75 kWh) ou 30 minutes (avec une batterie de 50 kWh).

Reinhold Messner et Opel : objectif mobilité sans émissions

Ces possibilités sont fondamentales dans l’esprit de Messner, qui a été le premier alpiniste à conquérir tous les 8 000 mètres du monde. « Comme vous le savez, vivre en harmonie avec la nature me tient à cœur, comme le montrent les musées MMM Corones. En même temps, je ne pourrais pas vivre et travailler sans voiture, car il ne m’est souvent pas possible d’utiliser les transports en commun. C’est pourquoi je me réjouis de l’évolution constante d’Opel vers l’électrification de l’ensemble de son offre – qui se dirige vers une mobilité sans émissions et utilisable au quotidien », déclare le militant écologiste de 76 ans.

Avec le projet du passage à un Vivaro-e et à un Zafira-e Life tout-électrique, Reinhold Messner poursuit sur une route engagée depuis longtemps avec Opel. Dans les années 1980, il possédait une Omega 3000 rouge et une Vectra 2000 à quatre roues motrices. Depuis 1989, l’alpiniste de l’extrême est officiellement l’un des partenaires de premier plan d’Opel. Dans les années 1990, l’auteur du livre a été l’ambassadeur de la Corsa et a conduit une Opel Monterey, entre autres voitures. Les ingénieurs d’Opel ont également développé un traîneau spécial qu’il a utilisé lors d’une expédition au pôle Nord. Et en 2014, il s’est amusé à faire dans une vidéo une exploration de la soute de l’Opel Vivaro, tellement grande qu’il l’abordait avec son fidèle sherpa. La volonté de réussir et l’engagement pour l’environnement relient le sportif et la marque. C’est pourquoi, depuis des années, Messner est très heureux de voir Opel faire des modèles à faibles émissions ou à émissions zéro. Il s’était enthousiasmé de l’apparition de l’Opel Ampera, un modèle très innovateur, démarche qui aboutit aujourd’hui aux derniers modèles électriques de la marque à l’éclair.