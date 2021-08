Sportivité élégante et efficacité : Volkswagen présentera le SUV coupé ID.5 GTX lors de l’IAA

– L’ID.5 GTX1 100% électrique sera présent à Munich sous la forme d’un concept-car camouflé proche du modèle de série

– Premier SUV électrique à la silhouette de coupé élégant de Volkswagen

– Transmission intégrale avec deux moteurs électriques, autonomie jusqu’à 497 km

Aussi élégant qu’un coupé, aussi robuste qu’un SUV et 100% électrique, l’ID.5 GTX fera ses débuts internationaux le 7 septembre, sous la forme d’un concept-car camouflé lors du Salon de l’Automobile IAA de Munich. Le premier SUV coupé basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) impressionne par son design élégant et sa transmission intégrale à double moteur particulièrement puissante. L’ID.5 GTX est entièrement connecté, il peut recevoir des mises à jour « over-the-air » et est équipé de la technologie Car2X

L’ID.5 GTX est le premier SUV coupé 100% électrique de Volkswagen. Avec ses lignes fluides, le modèle est à la fois élégant et sportif. Ses porte-à-faux courts et ses grandes roues soulignent son tempérament puissant.



Avant puissant, carrosserie élégante



Les projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT, qui génèrent un faisceau principal à commande intelligente, donnent à l’avant du véhicule un look sympathique. La bande lumineuse qui s’étire vers le logo Volkswagen a été combinée à trois éléments lumineux en nid d’abeilles disposés de chaque côté. Ils complètent la signature des feux de croisement et traduisent le caractère sportif du véhicule, même à l’arrêt. Les montants A inclinés, très proches de l’avant, apportent une fluidité élégante à la ligne de toit basse qui s’étire jusqu’au spoiler arrière intégré. À l’arrière, les lignes horizontales accentuent la largeur, notamment avec une magnifique bande lumineuse. Les feux arrière à LED avec design 3D complètent l’impression de luxe.



GTX est synonyme de nouvelle sportivité



L’abréviation GTX est le nouveau symbole de sportivité de la marque Volkswagen. Elle s’inscrit dans la lignée des modèles GTI, GTD et GTE en transférant le concept au monde de la mobilité électrique. Un moteur électrique est installé sur chacun des essieux de l’ID.5 GTX. Cette transmission intégrale à double moteur est synonyme d’excellentes performances de conduite, d’une motricité de haut niveau et d’une maniabilité sportive. La grande batterie lithium-ion située entre les essieux offre une autonomie pouvant atteindre 497 km2.



À son arrivée chez les Distributeurs l’année prochaine, l’ID.5 GTX, deuxième modèle de la gamme sportive GTX, apportera une nouvelle impulsion à la stratégie ACCELERATE. Volkswagen souhaite devenir la marque de mobilité durable la plus populaire. L’objectif est d’accroître la part de marché des véhicules 100% électriques en Europe afin qu’elle atteigne 70% des ventes unitaires de Volkswagen d’ici 2030. Le constructeur compte devenir neutre en carbone d’ici 2050.





1 ID.5 GTX – le véhicule est un concept-car proche du modèle de série.



2 Autonomie WLTP prévue pour l’ID.5 GTX avec une puissance énergétique nette de batterie de 77 kWh et une transmission intégrale à double moteur. Les valeurs WLTP indicatives des véhicules de série peuvent varier selon les spécifications.