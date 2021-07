SHURE PRÉSENTE LE KIT SPECIAL PODCAST EN ASSOCIANT SON MICROPHONE MV7 AVEC LE TREPIED PIXI MINI DE MANFROTTO

La vague audio déferle depuis quelques années et n’a pas fini de faire des adeptes, les podcasts et le streaming ont plus que jamais le vent en poupe. Shure, spécialiste de l’audio professionnel accompagne les créateurs de contenu pour leur permettre de passer à un niveau supérieur ! Comment ? Avec son nouveau kit MV7 Podcast qui comprend désormais un trépied Manfrotto PIXI Mini (filetage direct de 5/8 po) pour offrir une solution complète et prête à l’emploi aux podcasteurs et aux diffuseurs de tous niveaux et avec la mise à disposition d’un guide du podcast pour faire ses premiers pas ou se perfectionner.

Avec une demande croissante de solutions professionnelles de podcasting et de streaming audio, Shure comprend le besoin d’un son de haute qualité, quel que soit l’environnement d’enregistrement. Le microphone MV7 Podcast de Shure est un microphone dynamique qui intègre la technologie d’isolation de la voix, pour des enregistrements exempts de bruits de fond ou ambiant. De plus, il offre un mode de réglage automatique de niveau qui optimise les gains en temps réel. Les utilisateurs peuvent sélectionner la sonorité de voix favorite et la distance du microphone, et laisser ce dernier ajuster le niveau en temps réel pour un volume de sortie constant, en enregistrement comme lors d’une diffusion en direct, pour un son parfait à tous les coups ! Les créateurs peuvent ainsi se concentrer sur leur contenu, sans se soucier de la technique.

Désormais, avec le trépied Manfrotto PIXI Mini (filetage direct 5/8″) les utilisateurs pourront configurer, connecter et commencer à enregistrer avec le MV7 à peine déballé.

Le kit MV7 Podcast de Shure est une solution tout-en-un et prête à l’emploi pour les utilisateurs, podcasteurs, musiciens ou streamers qui souhaitent enregistrer du son professionnel directement sur leur ordinateur ou leur portable.

Le kit MV7 Podcast comprend :

– Microphone MV7 Podcast (noir) – Sortie hybride XLR et USB

– Mini trépied Manfrotto PIXI (filetage 5/8″)

– Câble USB-A de 3 m. Câble USB-A

– Câble USB-A de 3 m. Câble USB-C

En complément, Shure met également à disposition des créateurs de contenu, un guide du podcast qui donne différents conseils, du choix de la pièce dans laquelle réaliser ses podcasts à ceux plus techniques de post-production. Un guide pratique à consulter pour ses premiers pas ou pour se perfectionner, disponible prochainement sur le site de Shure.

Plus d’information sur le kit podcast www.shure.com/mv7.

Disponibilité : immédiate

Prix : 295 €TTC

À propos de Shure

Fondée en 1925, Shure Incorporated (www.shure.com) est unanimement reconnue comme leader mondial de la fabrication de microphones et d’appareils électroniques audio. Au fil des années, l’entreprise a conçu et commercialisé de nombreux produits audio professionnels et grand public de haute qualité qui sont devenus légendaires pour leurs performances, leur fiabilité et leur valeur. La gamme étendue de Shure comprend des microphones filaires mondialement adoptés, des systèmes microphones sans fil, des écouteurs intra-auriculaires, des systèmes audio de conférence et discussion, des systèmes audio en réseau, ainsi que des casques audio haute performance. Aujourd’hui, les produits Shure sont le choix évident quand la performance audio est la priorité. Shure Incorporated est basée à Niles, dans l’Illinois, aux Etats-Unis. La société a des bureaux régionaux notamment en France à La Défense mais aussi au Benelux, en Suisse, en Allemagne, à Dubaï, à Hong Kong, en Chine et une quarantaine d’autres sites commerciaux ou industriels en Amérique, en Europe et en Asie.