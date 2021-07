Standing ovation pour la 1ère promotion de l’Académie des arts dramatiques de Chantilly

Arnaud Ducret, comédien à succès, soutient la 1ère Promotion de l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly à l’occasion de la représentation théâtrale, Le Bourgeois Gentilhomme, qu’ils ont donné pour clôturer leurs 3 années de formation. Parrain de cette école de formation professionnelle de l’acteur, Arnaud formation Ducret félicite les 10 diplômés, futurs acteurs.

Une école atypique

L’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly lance, en 2018, la première formation professionnelle de l’acteur. Les fondateurs, Mily Neau et Martin Rougier, choisissent la cité princière de Chantilly, 10 849 habitants, à 30 minutes de Paris, pour son cadre enchanteur, où professeurs et élèves parisiens sont ravis de se rendre chaque semaine.

L’Ecole valorise et revendique un enseignement pluridisciplinaire : théâtre, chant, danse, mime, clown, marionnettes, travail face caméra, etc.

L’objectif de l’Académie est de former des comédiens capables de s’adapter aux réalités du métier. Sa proximité avec les élèves en effectif volontairement réduit (10 par classes) permet un suivi personnalisé.

Salle comble pour Le Bourgeois Gentilhomme

Une promotion déjà récompensée plusieurs fois

Les jeunes diplômés n’en sont pas à leur première représentation en public. Durant 3 ans, au total, ce sont une quinzaine de créations qu’ils ont représentées.

Parmi elles, 3 ont été récompensées :

La Loi de Murphy, Meilleure performance collective, meilleur court métrage et meilleur montage (Under The Stars International Filme Fest juin 2021) ; Best Cast (Vesuvius International Film Fest ; 2ème Prix du meilleur très court métrage (Suède, Italie) ; 2ème Prix du meilleur réalisateur (Suède, Slovaquie) ; Nomination du meilleur court métrage international (Angleterre).

La Selfille, Prix du meilleur court métrage (Kill Valentine Film Festival, Paris)