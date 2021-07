Les auto-entrepreneurs à fin décembre 2020

Fin décembre 2020, le réseau des Urssaf dénombre 1 928 000 auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs, soit 287 000 de plus sur un an (+ 17,5 %). Cette hausse, analogue à celle de l’année précédente (288 000) malgré un contexte marqué par les mesures de confinement et de restrictions liées à la crise sanitaire, s’explique par un rythme encore soutenu des immatriculations (599 000 sur l’année, soit 3,1 % de plus qu’en 2019). Le nombre de radiations s’établit quant à lui à 312 000 comptes sur l’année (+ 6,3 % par rapport à 2019, en tenant compte d’une simulation de celles-ci pour le quatrième trimestre 2019).

1 071 000 auto-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires positif au dernier trimestre 2020, soit 8,7 % de plus que l’année précédente. Ces auto-entrepreneurs économiquement actifs représentent 55,5 % des inscrits ; ils étaient 60,0 % un an plus tôt. En lien avec la crise sanitaire, la part des AE économiquement actifs a atteint au deuxième trimestre 2020 son niveau le plus bas depuis 2011 (47,5%).

Sur l’ensemble de l’année 2020, le chiffre d’affaires global s’établit à 15,94 milliards d’euros, soit 0,8 % de plus qu’en 2019 malgré un deuxième trimestre 2020 en baisse de 17,3 % sur un an. Au quatrième trimestre 2020, il augmente de 5,7 % sur un an.

Le chiffre d’affaires moyen enregistré au dernier trimestre 2020 (4 368 euros) est quant à lui en baisse de 2,8 % sur un an.

La crise sanitaire a affecté de manière très contrastée les différents secteurs d’activité et les territoires. Certains secteurs ont été contraints de fermer sur la quasi-totalité de l’année (activités récréatives et activités sportives notamment), tandis que d’autres ont au contraire bénéficié des effets du confinement (services de livraison en particulier).

Le chiffre d’affaires a globalement été plus dynamique dans les régions de la façade ouest de la métropole.