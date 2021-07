ELECTRICROAD 2021 SE PRÉPARE !

Avec l’ambition de faire avancer la mobilité électrique et de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur – collectivités, industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d’énergie, constructeurs … – ELECTRIC- ROAD 2021, le Forum Expert de la Mutation et des Mobilités, constituera du 18 au 20 octobre, un grand carrefour d’échanges, de business, de découvertes et de prospective. Cette nouvelle édition est placée sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance ».

Les thèmes piliers de cette filière en mouvement y seront traités à travers des séances plénières, des ateliers, des rings de débats et de workshops, en parallèle d’une exposition dédiée aux nouvelles solutions (accès aussi au grand public). Trois mois avant son ouverture qui se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux (Palais 2 de l’Atlantique), Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement, nous présente le contenu d’une édition qui s’annonce déjà prometteuse et nous livre sa vision d’un marché en pleine mutation et porteur de nouveaux challenges.

« L’époque que nous allons vivre est pleine de défis, c’est pourquoi il est important de se réunir pour travailler, pour réfléchir dans le réalisme et dans le long terme. C’est le rôle du congrès ELECTRIC ROAD »

Entretien avec Jean-Patrick TEYSSAIRE Président d’Honneur ELECTRIC-ROAD

AUJOURD’HUI, QUELS SONT LES DÉFIS DE LA TRANSFORMATION DE LA MOBILITÉ EN MOBILITÉ DÉCARBONÉE ?

L’électrification de la mobilité n’est ni un caprice ni une idéologie, mais un devoir dicté par l’évolution de notre planète. Tout est évidemment parti de l’urgence climatique. Cette menace qui gronde depuis des décennies devient chaque jour plus exigeante envers nos économies et nos industries. Le problème posé au secteur automobile est de conserver la mobilité de chacun, qui est un élément clé du développement et du confort de nos sociétés, tout en tendant vers un rejet zéro carbone. Le challenge est plus qu’immense, c’est une véritable déflagration comparable à la fermeture des mines de charbon au milieu du siècle dernier ou à la révolution digitale que nous vivons depuis 20 ans, avec les mêmes bouleversements.

La transformation de la propulsion thermique en propulsion électrique entraîne avec elle des mutations considérables des économies et des métiers.

Il faudra savoir amortir ce choc en tentant de créer autant de nouveaux métiers que cette mutation industrielle en supprimera, et en promouvant la formation comme un facteur majeur du maintien de l’emploi pour ne laisser personne au bord de la route. L’époque que nous allons vivre est pleine de défis, c’est pourquoi il est important de se réunir pour travailler, pour réfléchir dans le réalisme et dans le long terme. C’est le rôle du congrès ELECTRI- ROAD.

QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DU MARCHÉ DE LA MOBILITÉ ELECTRIQUE ?

Redécouvert après un siècle d’abandon (n’oublions pas que la traction électrique a précédé la traction thermique au début du siècle), la technologie électrique dans la mobilité d’aujourd’hui n’a qu’une quinzaine d’années de R&D, alors que le moteur thermique a connu des améliorations constantes depuis 100 ans. Le marché, aujourd’hui de niche, deviendra marché de masse, si on laisse le temps aux industriels, et surtout les moyens, de faire en sorte que le véhicule électrique apporte le même service que le véhicule thermique, les deux défis principaux étant l’autonomie et le prix. Pour y parvenir, les politiques et les industriels doivent s’unir pour développer à marche forcée les deux composants essentiels du succès de ce marché : le parc de bornes de recharge et l’approvisionnement en batteries. C’est la condition incontournable pour offrir au public des véhicules à prix abordable qui peuvent rouler sans limite de distance. La propulsion électrique gagnera alors son pari : représenter la part majoritaire de tout ce qui roule sur la route. Tous ces sujets sont examinés et développés pendant les trois jours du congrès ELECTRIC-ROAD.

A L’HEURE DE LA PRÉPARATION D’ELECTRIC-ROAD 2021, POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LES AMBITIONS ?

ELECTRIC-ROAD a été créé il y a sept ans autour de conférences techniques « savantes » sur l’électrification des routes. Il a dans son ADN la connaissance et le faire savoir, la science et la prospective, mais aussi le réalisme et le pragmatisme. C’est pourquoi sa première ambition est d’être un témoin et un acteur de la transition énergétique dont la transformation de la mobilité est un pilier, en mettant en lumière l’innovation et la technologie, la pédagogie et l’information, l’humain et le sociétal.

ELECTRIC-ROAD identifie, développe et porte les thématiques fortes autour de la mobilité électrique et pousse à la réflexion via son programme de conférences – dont 12 plénières, 12 ateliers, des « workshops » et plus de 140 intervenants mobilisés qui sont des personnalités industrielles, économiques, politiques ou expertes du plus haut niveau. Tous sont engagés dans cette aventure du siècle, conscients de l’immense tâche qui est devant eux et résolus à la mener à bien.

L’autre ambition de ELECTRIC-ROAD est d’offrir une expérience unique à ses congressistes, d’élargir encore le carrefour d’échanges et de rencontres qu’il offre depuis sa création à tous les acteurs du secteur de l’éco mobilité, d’être le facilitateur d’une fusion de plusieurs secteurs qui ne travaillaient pas ensemble il y a dix ans, avec une mission commune : réduire l’empreinte carbone, imaginer et construire la mobilité de demain.

Depuis 7 ans, ELECTRIC-ROAD est une agora 360 degrés de toutes les parties prenantes qui font l’électromobilité aujourd’hui, qui permet les échanges entre experts et public attentif, sachants et apprenants, industriels et politiques, ingénieurs et directeurs techniques, petites entreprises et grands acteurs de niveau régional, national, européen.

Enfin, n’oublions pas l’aspect économique, ELECTRIC-ROAD est devenu au fil du temps un véritable tremplin de communication. Son point fort est d’avoir su mêler un public averti à celui des professionnels, qui permet à nos partenaires de faire rencontrer l’offre et la demande à travers de multiples outils mis à leur disposition :

> Une puissante campagne de communication tous médias

> Un relais digital en parallèle accessible à tous pendant 3 jours

> Une vaste zone d’exposition avec 10 secteurs d’activités représentés

> Des « Rings » au centre de cette zone permettant la rencontre des professionnels et du public sur des thématiques pédagogiques

> Une Piste d’essais pour tester les derniers modèles du VE

> Des sessions de formation des équipes commerciales

> Des espaces workshop pour développer des opportunités d’affaires

APRÈS PARIS, ROUEN, NANTES, ELECTRIC-ROAD A FAIT LE CHOIX AUJOURD’HUI DE CONSTRUIRE SON AVENIR AU COEUR DE LA CAPITALE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE, A BORDEAUX. POURQUOI CE CHOIX ?

Après ses 5 premières étapes, le forum ELECTRIC ROAD, acquis en 2019 par Congrès et Expositions de Bordeaux qui copilote son organisation, s’est établi à Bordeaux avec l’ambition de créer un pôle national et européen très fort autour de la thématique de l’électro mobilité. Plus grande région de France, la Nouvelle-Aquitaine mérite tous les superlatifs en matière de talents et de promesses de croissance, dans tous les secteurs.

L’éco-mobilité vient rejoindre ce palmarès, avec notamment un tissu d’entreprises dédiées à la batterie, et la déjà célèbre usine pilote sur le terrain de l’usine de SAFT à Nersac qui sera le berceau de la batterie européenne si attendue.

A trois mois du lever de rideau, la sixième édition du forum ELECTRIC-ROAD se prépare jour après jour, avec l’énergie des équipes et la confiance de plus de soixante partenaires et exposants qui nous ont déjà confirmé leur participation, des acteurs majeurs comme EDF, KEOLIS, SAFT, SOLVAY, TOTALENERGIES, TRANSDEV …, près d’une vingtaine de marques de constructeurs en exposition, l’implication et le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux Métropole.

Dans ce secteur économique et industriel bouleversé dont la mutation n’en est encore qu’aux premiers pas, nos partenaires et nous sommes convaincus que le forum ELECTRIC-ROAD s’inscrit aujourd’hui durablement comme l’événement annuel majeur de la filière, à l’échelon national et européen à l’horizon 2022.

A PROPOS D’ELECTRIC-ROAD

6ème édition ELECTRIC-ROAD

Le forum expert de la mutation des mobilités

Du 18 au 20 octobre 2021

Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l’Atlantique

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se positionne aujourd’hui comme un observatoire, un forum d’expertises et d’expériences, un media-center et une vitrine, au service d’une mobilité propre pour tous les types de transports. C’est un véritable carrefour de rencontres et d’échanges qui participe à la naissance et au développement de la nouvelle filière industrielle électro-mobile. Il permet de mettre en évidence les besoins, les technologies et les conditions de mise en œuvre d’une électro-mobilité sans contraintes et pérenne dans le milieu urbain (rues électriques) et interurbain (routes électriques) mais aussi de promouvoir les initiatives, d’associer les compétences et de développer les projets.

www.electric-road.com