UN NOUVEAU GUIDE BOTANIQUE POUR TOUT SAVOIR DU JARDIN DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Élaboré en 2009, le premier guide botanique du jardin du musée départemental Albert-Kahn laisse place à un nouvel ouvrage de 96 pages entièrement retravaillé. Conçu pour répondre aux questions les plus fréquentes des visiteurs, il aborde la vie et l’œuvre d’Albert Kahn, propose un découpage par scènes paysagères avec des plans associés, une mise en valeur des arbres emblématiques et une sélection d’une dizaine de végétaux par scène. Truffé d’anecdotes sur le jardin ou sur les différentes espèces, ce livre s’adresse aussi bien au grand public qu’aux passionnés de botanique.

Le nouveau guide du jardin du musée départemental Albert-Kahn fait dialoguer les autochromes des Archives de la Planète des prises de vues actuelles et des planches botaniques de végétaux numérisés. Chaque page est une découverte.

On s’attarde, par exemple, sur le déplacement, vers 1911, d’un imposant marronnier avec les techniques de l’époque.

Quelques pages plus loin, le Ginkgo biloba, défini par Darwin comme un véritable fossile vivant, nous livre l’un de ses secrets : les raisons de son surnom d’arbre aux 40 écus. Un spécimen hybride, appelé Saint-Cloud, sans doute unique au monde, orne d’ailleurs majestueusement les jardins.

Grâce aux plans et aux images, les variétés sont facilement identifiables sur place. Ce système offre une nouvelle proposition de visite au public. Pour contenter les spécialistes, et les curieux, des informations botaniques, scientifiques, sont également données avec les dénominations, les périodes de floraison ou les particularités des espèces les plus remarquables.

L’histoire et la philosophie d’Albert Kahn ont une place de choix dans ce nouveau guide botanique. L’esprit humaniste du banquier alsacien se ressent aussi dans la description des sept scènes paysagères, qui font de ce jardin un véritable prolongement des collections des Archives de la Planète. Les essences, venues des quatre coins du monde, sont un appel incessant au voyage.

Le Jardin d’Albert Kahn – Un tour du monde botanique

96 pages, 17 x 23 cm

Département des Hauts-de-Seine, Musée départemental Albert-Kahn

Editions Skira

Prix de vente : 10 euros

En vente sur site et en librairie