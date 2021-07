David Labrava de Sons of Anarchy publie son autobiographie en français « Devenir un Son, de la rue à l’écran »

PARUTION FRANCOPHONIE LE 30 JUILLET



« Happy », le sergent d’armes des SONS OF ANARCHY, est interprété à l’écran par David Labrava. David a été la toute première personne impliquée dans le projet de la série aux côtés de son producteur initial, John Linson.



Un récit autobiographique

David Labrava a été conseiller technique et l’un des acteurs principaux de la série à succès Sons of Anarchy. Il est aussi un mécanicien Harley Davidson certifié et un artiste aux multiples talents : sculpteur sur verre, tatoueur, producteur de cinéma, réalisateur et scénariste. Ces accomplissements d’une vie ne lui ont pas été servis sur un plateau.



Ce récit relate le dur chemin pour y parvenir et la manière dont David Labrava a surmonté les événements les plus sombres de son existence.



Devenir un SON est la découverte de la rédemption. Un voyage qui s’étend sur plus de quarante ans.



Les + pour les fans de la série

David Labrava a été engagé comme conseiller technique sur la série en tant que vrai membre des Hells Angels, le plus grand Motorcycle Club au monde. Il a été le garant de la crédibilité de la série, et il raconte dans son autobiographie, outre quelques anecdotes de sa vie en club, sa rencontre avec Kurt Sutter et Charlie Hunnam.

