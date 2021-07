Lyra accompagne la réouverture de la tour Eiffel le 16 juillet !

Une expérience client optimisée dès la réservation en ligne.

Si pour redécouvrir la tour Eiffel, il faut patienter jusqu’au 16 juillet, la billetterie en ligne, quant à elle, est ouverte depuis le 1er juin aux visiteurs qui souhaitent organiser leur visite en amont. Et ils sont nombreux à avoir hâte de retrouver le monument emblématique de la capitale.

Pour que l’expérience d’achat des clients soit optimale, les équipes de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) et du groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements, ont mis cette période de fermeture à profit pour peaufiner le site de billetterie en ligne : nouvelles fonctionnalités, nouveaux moyens de paiement… Pour assurer la réussite de la réouverture en ligne, des tests de fonctionnement couplés à une surveillance accrue dès les premiers jours ont été réalisés.

Plus de 1 400 réservations dès l’ouverture de la billetterie en ligne !

Disponible depuis le 1er juin, la réouverture de la billetterie en ligne de la tour Eiffel a été marquée par un pic important de réservations dès le premier jour avec 1 400 achats. Les visiteurs montrent leur envie de prendre de la hauteur et de (re)découvrir l’un des monuments incontournables du pays.

Optimiser l’expérience client dès la réservation en ligne

Outre la remise en beauté de la Dame de fer, les équipes de la SETE ont également souhaité apporter des améliorations à leur plateforme de réservation en ligne. Le paiement a donc été central dans cette démarche.

Au final, différentes nouveautés sont notamment à noter :

– La capacité pour les clients étrangers (hors zone euro) de régler dans leur devise d’origine grâce au système de conversion dynamique de devises en ligne (e-DCC pour Electronic Dynamic Currency Conversion). Ce service a été développé par la société Planet (fournisseur de services de paiements générateurs de revenus) en partenariat avec Lyra.

– L’ajout de Diners et Discover, moyens de paiement internationaux très utilisés par les visiteurs d’Amérique du Nord (USA, Canada).

– La finalisation du paiement uniquement lorsque le ticket est généré électroniquement (en téléchargement ou envoi par mail) pour une meilleure satisfaction.

« Nos équipes ont été à pied d’œuvre pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme avant le 1er juin : nous avons effectué des tests sur tous les cas de figure possibles liés au paiement. Ainsi, par exemple, en cas de refus de paiement, la billetterie doit pouvoir remettre en vente en temps réel la place concernée, et forcément, c’est indispensable lorsqu’il faut faire face à des pics de réservation important », précise Christophe Mariette, Directeur Commercial du groupe Lyra. « Sachant que pour notre client la réouverture de la billetterie en ligne a été un enjeu majeur, avec des risques de fortes montées en charge, nous avons assuré une surveillance accrue durant les premiers jours. Le lancement a été une réussite. Nous leur souhaitons de même pour la réouverture du site ».

« Les équipes de la tour Eiffel sont impatientes de pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs à partir du 16 juillet. Ils seront nombreux à être au rendez-vous puisque les premières tendances de réservation sont bonnes. La reprise est enclenchée et nous en sommes heureux ! » s’enthousiasme Michel Balsan, DAF/CEO de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

A propos de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE)

Le 1er novembre 2017, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion de la tour Eiffel à la SETE dans le cadre d’une délégation de service public pour une durée de 13 ans. La SETE est une société publique locale dont le capital est détenu à 99% par la Ville de Paris et à 1% par la Métropole du Grand Paris. Présidée par Jean-François Martins, Conseiller de Paris, la SETE compte environ 360 salariés. Elle est dirigée par Patrick Branco Ruivo et a réalisé 25,29 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

www.toureiffel.paris

À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans 10 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde, Mexique, Argentine, Colombie et Pérou). Le groupe compte plus de 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2020 (en taux de change constant).

Le groupe Lyra en quelques chiffres :

+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2020 dans le monde

+ de 250 000 sites e-commerce dont 45 000 en France

+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde

Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

https://www.lyra.com