Le Grade de Master du Programme Grande Ecole de l’ICD Business School, école du Groupe IGS, renouvelé pour 4 ans

L’ICD Business School vient d’obtenir officiellement* le renouvellement du Grade de Master pour son Programme Grande Ecole visé par l‘Etat pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2021 ainsi que le visa du Bachelor « Responsable du développement commercial et du marketing ».

Le Grade de Master correspond à un gage d’excellence octroyé seulement à une quarantaine d’écoles de commerce ou de management françaises habilitées au 1er septembre 2021 (arrêté du 15 juillet 2021) sur plus de 200 recensées.

Dans son courrier officiel, la Commission d’Évaluation des Formations et Diplômés de Gestion (CEFDG) souligne que « la durée de 4 ans accordée pour le renouvellement du Grade de Master de l‘ICD Business School est une reconnaissance de l‘efficacité de son modèle pédagogique et de son haut niveau académique depuis son dernier passage devant la CEFDG. »

De nombreux points forts ont été mis en exergue : « l’engagement de la gouvernance de l’école et du corps professoral ; le contenu de la maquette pédagogique intégrant une vision humaniste ; le caractère très professionnalisant de la formation sur l’ensemble du cursus et une alternance proposée en cycle master » qui contribuent à une politique dynamique de l’école vers des accréditations internationales.

*B.0. Bulletin Officiel Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation n°28 du 15 juillet 2021.

À propos de l’ICD Business School : L’ICD Business School, école de commerce du Groupe IGS, délivre un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Bac+5, conférant le grade de Master. Elle propose plusieurs doubles diplômes avec des universités internationales aux niveaux Bachelor et Master. Elle dispose de campus à Paris, Toulouse, Shanghai, et de partenariats avec plus de 80 universités à travers le monde. L’ICD Business School forme des acteurs opérationnels à l’art du commerce responsable qui participent au développement des entreprises et œuvrent à une économie durable dans un environnement numérique et international. Innovante et engagée, l’école souhaite contribuer à promouvoir des changements positifs en s’appuyant sur les grands enjeux économiques et sociétaux. Le laboratoire de recherche LaRA garantit l’excellence académique, l’évolution des pratiques et l’innovation pédagogique, liées aux thématiques propres aux enseignements d’une grande école de commerce. L’ICD intègre dans ses activités et programmes d’enseignement les valeurs d’humanisme, d’entrepreneuriat et de professionnalisme propres au Groupe IGS et à la collective HEP. www.icd-ecoles.com

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr