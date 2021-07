Bombardements en zones peuplées : arrêtons de jouer avec la vie des civils !

Handicap International invite les citoyens à manifester leur indignation lors des 27èmes Pyramides Solidaires le 25 septembre prochain. A Paris, Lyon et partout en France, chacun sera appelé à se mobiliser pour dire non aux bombardements des villes dont 90% des victimes sont des civils. Cette année, l’événement prendra la forme d’une campagne d’affichage sauvage dans une dizaine de villes françaises. Alors que la finalisation du processus diplomatique contre les armes explosives en zones peuplées est prévue pour fin 2021, il est urgent de pousser les États à adopter une Déclaration politique internationale ambitieuse qui stoppera l’effroyable décompte des victimes civiles des bombardements.

Les 27èmes Pyramides Solidaires : arrêtons de jouer avec la vie des civils

Les 27èmes Pyramides Solidaires prendront la forme d’une campagne d’affichage sauvage le 25 septembre dans une dizaine de villes française, dont Paris, Lyon, Nantes ou encore Rennes. Les citoyens seront invités à cette occasion par des bénévoles de l’association à signer la pétition contre les bombardements des civils. Cette campagne sera accompagnée d’une conférence à Paris et d’une exposition immersive à Lyon.

A Paris, la Conférence des Pyramides Solidaires se tiendra le jeudi 23 septembre. En présence de membres de l’association, de parlementaires français et d’Andrea Trevisan, ancien directeur pays de l’Irak, pour témoigner de l’impact des bombardements sur les civils. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les avancées du processus diplomatique contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées.

A Lyon, les citoyens sont invités Place Bellecour, à découvrir une exposition immersive présentant l‘ONG. Tout au long de ce parcours les visiteurs pourront découvrir comment Handicap International agit sur le terrain. Animé par des acteurs de terrain et conté par François Morel grâce à un audio guide, les passants seront sensibilisés à la réponse humanitaire apportée par l’association en urgence auprès des victimes des bombardements. A destination du grand public, cette exposition s’adresse à la fois aux adultes mais également aux plus jeunes.

Protéger les civils : un enjeu humanitaire plus que jamais d’actualité

Les bombardements continuent de détruire la vie de milliers de civils en Syrie, au Yémen et plus récemment dans la bande de Gaza et en Israël. L‘utilisation d’armes explosives dans des zones urbaines entraîne des conséquences humanitaires systématiques sur les populations civiles.

Les armes explosives tuent et blessent les civils, provoquent des traumatismes psychologiques lourds, détruisent des infrastructures vitales comme des écoles, des centres de santé, des routes, etc., forcent les populations à fuir… Au Yémen par exemple, seulement 51% des infrastructures de santé sont pleinement fonctionnelles. Les bombardements laissent également des restes explosifs de guerre qui menacent la vie des civils longtemps après les combats. En Syrie, 11,5 millions de personnes sont aujourd‘hui exposées aux risques des restes explosifs de guerre. Il est plus que jamais nécessaire d’aboutir à une déclaration politique forte afin de protéger les civils.

Se mobiliser pour une Déclaration politique ambitieuse contre l’usage des armes explosives en zones peuplées

En 14-18, les civils représentaient 15% des victimes de la guerre et 50% en 1945. Aujourd’hui, et pour la 10ème année consécutive, les bombardements au cœur des villes font plus de 90% de victimes civiles. Qui peut encore décemment parler de dommages collatéraux ? Face à cet implacable constat, Handicap International est de ceux qui pensent qu’il est encore possible d’agir contre ces pratiques inacceptables. L‘ONG milite pour une Déclaration Politique des États visant à mettre fin à l‘usage des armes explosives dans les villes. Lancé en 2019, le processus diplomatique a repris en mars 2021 après un coup d’arrêt lié à la Covid-19. Un nouveau round de négociation autour du texte de la Déclaration politique contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées est prévu à l’automne 2021. Handicap International appelle les États, et notamment la France à prendre une position à la hauteur des enjeux humanitaires dans le processus diplomatique en cours.

Dans leurs dernières contributions écrites au texte de la Déclaration politique, certains États, notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique minimisent les conséquences systématiques sur les civils, liées à l‘utilisation des armes explosives en zones peuplées. Ces États proposent des solutions pour la plupart déjà existantes dans le droit international humanitaire actuel. Ce positionnement risque d’affaiblir considérablement l’avancée majeure de cette Déclaration politique pour une meilleure protection des civils en situation de conflit.

C‘est la raison pour laquelle Handicap International a choisi de lancer une interpellation très forte à l‘occasion de ses 27èmes Pyramides Solidaires : « Arrêtons de jouer avec la vie des civils ». Alors que les Etats sont en passe de réaliser un tournant historique dans la lutte contre les armes explosives, l‘heure n‘est plus aux manœuvres politiques pour affaiblir le texte de la Déclaration. Handicap International appelle les Etats, et notamment l‘Etat français, à prendre leurs responsabilités.

« Les Etats ont un choix historique à faire : continuer à bombarder les villes, ou protéger enfin les civils. Il n‘y aura pas de demi-mesure pour protéger les 90% de victimes civiles des armes explosives en zones peuplées » rappelle Baptiste Chapuis, responsable plaidoyer de Handicap International.

Alors qu‘un nouveau round de négociation est prévu à l‘automne 2021, les Pyramides Solidaires seront le moment de rappeler aux États que seul un texte ambitieux et contraignant aura un véritable impact pour protéger les civils des bombardements en zones peuplées.

A propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. OEuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

A propos d‘Andrea Trevisan

Andrea Trevisan travaille dans l’humanitaire depuis une quinzaine d’années. Après un début de carrière dans la logistique et la coordination de projets en République démocratique du Congo et au Burundi, il devient chef de mission en Afghanistan puis au Burundi. Il rejoint Handicap International en 2017 comme chef de mission pour la République centrafricaine. Il a été ensuite chef de mission Handicap International en Irak de juin 2019 à juin 2020. Il prendra la direction de programmes de Handicap International en Libye à partir d’octobre 2021. Il est le Grand Témoin des Pyramides Solidaires 2021.