Appel solennel des Nations Unies à respecter la Trêve olympique pendant les Jeux de Tokyo 2020

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, a lancé aujourd’hui un appel solennel aux États membres de l’ONU pour le respect de la Trêve olympique durant les Jeux de Tokyo 2020, conformément à la résolution adoptée en décembre 2019. La résolution appelle au respect de la Trêve olympique du 16 juillet au 12 septembre 2021 – soit à partir de sept jours avant le début des Jeux Olympiques jusqu’à sept jours après la fin des Jeux Paralympiques.

« Grâce aux valeurs éducatives du sport, le Mouvement olympique espère contribuer à l’édification d’un monde dans lequel l’humanité, et notamment la jeunesse, pourrait à l’avenir vivre en paix », a déclaré M. Bozkir dans son appel solennel. Et de poursuivre : « Les Jeux rassembleront des athlètes des quatre coins du monde à l’occasion de la plus grande des manifestations sportives internationales, qui sera l’occasion de promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la bonne volonté entre les nations et les peuples, objectifs qui font également partie des valeurs fondatrices de l’Organisation des Nations Unies. À Tokyo, l’équipe olympique des réfugiés formée par le Comité International Olympique participera pour la deuxième fois aux Jeux sous la bannière olympique, ce qui sera un symbole fort d’ouverture et d’union entre les êtres humains. »

« Les Jeux Olympiques sont le seul événement aujourd’hui qui rassemble la planète entière dans une compétition pacifique », a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. « C’est pourquoi nous sommes si reconnaissants aux États membres des Nations Unies pour leur soutien à la résolution sur la Trêve olympique. Avec cette résolution, ils soutiennent les valeurs et les principes qui nous unissent. Dans l’esprit olympique d’universalité, de solidarité et de paix, je vous invite tous à vous donner la main et à célébrer notre unité dans toute notre diversité aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et au-delà. Montrons qu’ensemble notre humanité commune est plus puissante que les forces qui cherchent à nous diviser », a-t-il ajouté.

Intitulée « Édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique« , la résolution a été adoptée à l’unanimité lors de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et a été coparrainée par 186 des 193 États membres de l’ONU, démontrant ainsi que la communauté internationale des Nations Unies reconnaît le pouvoir du sport et l’importance des Jeux Olympiques pour rassembler le monde à l’occasion de compétitions pacifiques, donnant ainsi l’espoir d’un avenir meilleur.

La Trêve olympique – une tradition qui remonte à plus de 3 000 ans

La tradition de la Trêve olympique – « Ekecheira » – a été instaurée afin de faire cesser les hostilités et permettre ainsi la participation en toute sécurité des athlètes et spectateurs aux Jeux Olympiques. La résolution réaffirme que les valeurs olympiques de paix, de solidarité et de respect sont aussi importantes dans le monde d’aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a plus de 3 000 ans lorsque les premiers Jeux Olympiques de l’Antiquité avaient lieu en Grèce.

Les principaux objectifs poursuivis par le CIO dans le cadre de la Trêve olympique sont de mobiliser les jeunes pour la promotion de l’idéal olympique, d’utiliser le sport pour contribuer à jeter des ponts entre les communautés en conflit et, d’une manière plus générale, de créer des conditions propices au dialogue et à la réconciliation.

La résolution sur la Trêve olympique pour Toyko 2020 a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2019.

La résolution pour PyeongChang 2018, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 2017, est disponible ici.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 doivent débuter le 23 juillet 2021.