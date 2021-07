Une couverture sans précédent et des innovations numériques pour faire vivre aux fans du monde entier la magie de Tokyo 2020

Les spectateurs ne pourront peut-être pas assister en personne aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, mais les fans du monde entier et du Japon pourront vivre l’émotion de ces Jeux grâce à des technologies nouvelles et innovantes. Les Jeux de Tokyo 2020 seront diffusés dans le monde entier auprès d’une audience potentielle de plus de cinq milliards de personnes, avec une couverture par les partenaires de diffusion supérieure à celle de toutes les éditions précédentes des Jeux Olympiques, à la fois sur la télévision linéaire et les plateformes numériques :

Au Japon, la couverture télévisée de Tokyo 2020 devrait être environ le double de celle de Rio 2016.

Aux États-Unis, NBC Universal diffusera plus de 7 000 heures de couverture à la télévision et sur les plateformes numériques – un record olympique américain.

Dans toute l’Europe, Discovery Eurosport diffusera jusqu’à 4 000 heures de couverture sur sa plateforme TV et numérique. Ce niveau de contenu sans précédent sera disponible dans 48 territoires.

Le CIO et les services olympiques de radio-télévision (OBS), en collaboration avec le comité d’organisation de Tokyo 2020 et les partenaires de diffusion des Jeux, ont également créé une série d’outils numériques dans le cadre du projet « Partager la passion ». Ce projet permettra aux athlètes d’entrer en contact avec leurs amis et leur famille sur les sites, et aux fans du monde entier de soutenir activement leurs héros sportifs.

Matrice vidéo des fans : Permet aux fans de faire véritablement partie de l’expérience des Jeux en partageant leurs réactions durant les épreuves sportives dans des selfies vidéo de cinq secondes, qui seront affichés sous forme de matrice vidéo à l’intérieur du site.

Permet aux fans de faire véritablement partie de l’expérience des Jeux en partageant leurs réactions durant les épreuves sportives dans des selfies vidéo de cinq secondes, qui seront affichés sous forme de matrice vidéo à l’intérieur du site. Encouragements : Un bouton virtuel d’encouragement (« cheer ») sera intégré sur les plateformes numériques de plusieurs diffuseurs. Les fans pourront regarder le flux de diffusion d’une épreuve olympique et applaudir ou encourager virtuellement en cliquant sur le bouton. Le système collectera tous les « cheers » et les affichera sur une carte globale (« cheer activity »). La carte sera ensuite envoyée sous forme de flux vidéo aux diffuseurs et affichée sur les panneaux vidéo des sites.

Un bouton virtuel d’encouragement (« cheer ») sera intégré sur les plateformes numériques de plusieurs diffuseurs. Les fans pourront regarder le flux de diffusion d’une épreuve olympique et applaudir ou encourager virtuellement en cliquant sur le bouton. Le système collectera tous les « cheers » et les affichera sur une carte globale (« cheer activity »). La carte sera ensuite envoyée sous forme de flux vidéo aux diffuseurs et affichée sur les panneaux vidéo des sites. Moment de l’athlète – Famille et amis : Sur certains sites, les olympiens pourront interagir en direct, tout de suite après leur compétition, avec leur famille et leurs amis restés au pays, grâce à des stations dédiées au « Moment de l’athlète ».

« Notre ambition est d’apporter au monde la magie des exploits des athlètes à une échelle sans précédent. La technologie va jouer un rôle essentiel et nous permettre d’amener virtuellement les fans à l’intérieur des sites. C’est une ambition importante non seulement pour les fans, mais aussi pour les athlètes qui concourent sur la plus grande scène du monde. Le CIO et OBS ont pu bénéficier des excellents partenariats que nous entretenons avec les principaux médias et sponsors mondiaux et avec Tokyo 2020. Nous pensons également que ces innovations numériques laisseront un héritage sur lequel nous nous appuierons lors des futures éditions des Jeux Olympiques », a déclaré le directeur général d’OBS, Yiannis Exarchos.

Pour Tokyo 2020, OBS repoussera à nouveau les limites de la diffusion olympique en produisant plus de 9 000 heures de contenu, soit 30 % de plus qu’à Rio en 2016, dans des formats encore plus nombreux, afin d’aider les diffuseurs mondiaux à présenter les Jeux sur la planète entière. La couverture complète en direct sera, pour la première fois dans l’histoire olympique, en ultra-haute définition (4K) / haute gamme dynamique (HDR) avec son immersif (5.1.4). Les téléspectateurs du monde entier découvriront des angles de caméra inédits, des rediffusions à 360 degrés, une couverture en direct et en réalité virtuelle par plusieurs caméras, ainsi que davantage de données analytiques traitées par l’intelligence artificielle que lors de toutes les éditions précédentes des Jeux Olympiques, notamment :

Les caméras True View d’Intel qui offriront, pour la première fois, des retransmissions immersives de tous les matchs de basketball. True View crée des vidéos tridimensionnelles à 360° grâce à un ensemble de caméras installées en hauteur dans un stade ou une aréna.

Une technologie de suivi en 3D des athlètes développée en collaboration avec les partenaires mondiaux TOP Intel et Alibaba. Cette technologie d’amélioration de la diffusion, la première du genre, fait appel à l’intelligence artificielle et à la vision par ordinateur pour améliorer l’expérience des téléspectateurs grâce à des informations en temps quasi réel et à des visualisations superposées pendant les épreuves de sprint en athlétisme (100 m, 200 m, 400 m, relais 4×100 m, ainsi que décathlon et heptathlon). Les téléspectateurs pourront comprendre à quel moment précis chaque sprinter atteint sa vitesse maximale et analyser en détail les différentes phases de la course grâce à un ensemble complet de statistiques.

Autre avancée, la couverture de la compétition de tir à l’arc fournira pour la première fois des données biométriques provenant de capteurs miniatures portés par les archers. Les récepteurs du moniteur détecteront la fréquence cardiaque et transmettront les données sans fil pour générer les graphiques télévisés à l’écran. Les spectateurs pourront assister aux variations du rythme cardiaque et à la montée d’adrénaline ressentie par les archers lorsqu’ils tireront leur flèche.

En outre, le CIO a élaboré des moyens supplémentaires pour améliorer la façon dont les publics du monde entier vivront les Jeux Olympiques, notamment :