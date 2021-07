Husqvarna Construction France : une stratégie gagnante

En 2020, l’incertitude liée à la crise sanitaire a fortement impacté le marché du BTP et a ralenti l’activité d’Husqvarna Construction France comme celle de nombreux acteurs. Cette même année, Olivier Touzé, Directeur Général d’Husqvarna Construction France, et son équipe dévoilaient la nouvelle stratégie de l’entreprise autour de 3 objectifs :

• améliorer les performances SAV en établissant un réseau de partenaires agréés,

• développer une offre de services en complément des produits,

• continuer à accompagner les grands distributeurs et loueurs historiques.

Grâce à celle-ci, orientée notamment sur l’expérience client, Husqvarna Construction France affiche, aujourd’hui, d’excellents résultats un an après.

Des performances solides portées par l’expérience béton 360°

Porté par la rénovation, le marché du bâtiment est à nouveau très dynamique grâce aux artisans et aux PME. La croissance de cette activité a permis à Husqvarna Construction d’atteindre ses objectifs, avec une montée en puissance de son réseau de partenaires distributeurs réparateurs agréés (Comptoir de Matériel, Blanchard TP, Philmat, …). Plus de 50 techniciens ont ainsi été formés à la maintenance et au dépannage des machines d’Husqvarna permettant de diviser par 4 les délais de réparation pour atteindre 5 jours ouvrés en moyenne. Grâce à cette amélioration du Service Après-Vente, les clients ne sont plus exposés aux interruptions de chantiers et disposent, à proximité, de points de réparation.

De même, l’acteur incontournable de machines et d’outils diamantés pour l’industrie du béton a continué le déploiement de son offre UpCare comprenant le financement, la maintenance, la réparation et le Fleet-Management (solution de gestion du parc machines grâce à l’internet de l’objet). « Le très bon accueil reçu démontre un intérêt client manifeste pour ces nouveaux services » souligne Olivier Touzé, Directeur Général.

En parallèle, Husqvarna Construction a poursuivi son étroite collaboration avec les grands distributeurs et loueurs historiques français qui ont pu tester et apprécier ses nouveaux produits tels que la gamme de ponçage de sol, les moteurs de forage DM 400 et DM 430 ainsi que la découpeuse Smartguard dotée d’un carter de protection rétractable qui améliore la sécurité des utilisateurs.

Une dynamique de croissance

Cette nouvelle stratégie orientée notamment sur l’expérience client a permis à Husqvarna Construction France d’atteindre au 1er semestre 2021 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en hausse de 10% par rapport à 2019 et de 56% par rapport à 2020.

Outre ce levier, Husqvarna Construction France a fait l’acquisition de la société BLASTRAC, un fournisseur majeur dans la préparation des sols.