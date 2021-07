Deskeo présente : LE GUIDE DU FLEX OFFICE

Deskeo, premier opérateur de bureaux flexibles en France, lance un livre blanc intitulé « Le Guide du Flex Office » afin d‘accompagner les entreprises qui souhaitent optimiser leurs aménagements afin de s‘adapter aux nouveaux modes de travail avec davantage d‘espaces collaboratifs.

« Les modes de travail sont en pleine révolution. La crise sanitaire a durablement changé nos habitudes et il est désormais courant d‘alterner entre bureau, maison et tiers lieux. Alors, quel avenir pour le bureau ? Le bureau de demain sera hybride ! Il devra, en plus être attractif pour donner envie aux salariés de s‘y rendre, et permettre aux collaborateurs de gagner en productivité, avec un accent très fort sur la qualité de vie au travail. De l‘autre côté, les bureaux deviennent pour les entreprises un levier essentiel pour développer la culture d‘entreprise, créer un sentiment d‘appartenance, et favoriser l‘intelligence collective.

En réponse à ces bouleversements, le flex office est l‘une des solutions les plus plébiscitées ! En effet, selon notre dernier sondage, 55% des entreprises envisagent d‘y passer très prochainement. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le flex office correspond à l‘absence de poste de travail attitré ; il constitue donc un changement total d‘organisation de la part des entreprises. L‘objectif n‘est pas forcément de réduire ses surfaces, mais d‘optimiser son aménagement afin de s‘adapter aux nouveaux modes de travail avec davantage d‘espaces collaboratifs.

Attention : mal implémenté, le flex office peut très vite se transformer en bombe à retardement…! Un changement trop brusque peut entraîner une résistance organisationnelle chez le salarié, sans oublier un déclin du sentiment d‘appartenance. Ceci explique pourquoi 52% des entreprises souhaitent bénéficier de l‘aide d‘un expert pour leur transition. Alors, comment bien implémenter le flex office et créer un hub attractif au sein duquel vos salariés prendront plaisir à venir ?

C’est cette méthodologie que Deskeo présente dans ce livre blanc pour aider les entreprises à se doter d’espaces de travail dynamiques en seulement 5 étapes ! », a commenté Frank Zorn, CEO et co-fondateur de Deskeo.

Pour télécharger : le Guide du Flex Office

À propos de Deskeo

Acteur majeur des bureaux flexibles en France, Deskeo propose des bureaux en location, personnalisables, clés en main, avec des conditions flexibles, pour des entreprises de 20 à 1.000 collaborateurs. Deskeo propose une formule hybride qui réunit les avantages du coworking (services, flexibilité) et ceux du bail traditionnel (personnalisation, confidentialité). Les espaces de travail Deskeo sont conçus avec chaque entreprise pour que ses bureaux reflètent son organisation, sa culture et son image de marque. Deskeo s‘occupe ensuite de la gestion opérationnelle au quotidien et des services annexes pour permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Deskeo s‘est lancé dans la course aux espaces les plus convoités de la capitale et s‘impose en tant que leader sur le marché du bureau flexible. Un modèle qui séduit aujourd‘hui de nombreuses entreprises telles que Shell, EDF, Hubspot, Frichti, AB Tasty, Open Classrooms, Spotify ou Earthcube.

Plus d’informations : www.deskeo.fr