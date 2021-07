En juillet, à Bar le Duc, une semaine aux couleurs de l’Assiette à la Raquette pour l’association Fête le Mur Meuse

Lancée en 1996 par Yannick Noah, Fête le Mur est une association socio-sportive qui permet aux enfants des quartiers dits sensibles (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) d’accéder à la pratique du tennis et de bénéficier de tout ce que ce sport peut leur apporter en terme de bien-être, d’épanouissement, d’ouverture au monde et de professionnalisation.

Une semaine aux couleurs de l‘Assiette à la Raquette

En juillet, pleine lumière sur l’antenne de Fête le Mur Meuse ! Dans l’agenda de ce début d’été, on trouve plusieurs évènements qui entrent dans le cadre du programme global « l’Assiette à la Raquette ».

Ce programme, destiné aux jeunes, a pour objectif de les sensibiliser, ainsi que leurs parents à l’importance d’une alimentation saine, notamment dans le cadre de leur pratique sportive.

Le 12 juillet, un chef bénévole de l’association La Tablée des Chefs France, partenaire du projet, interviendra pour animer un atelier de cuisine à Bar-le-Duc. Au programme, une dizaine de jeunes du quartier passeront la matinée en cuisine, pour la préparation d’un déjeuner qu’ils dégusteront ensuite avec leur famille. Cette animation se tiendra au Restaurant O’Club Gourmand du Mini-golf de la Côte Ste Catherine. C’est le Chef Jaimes Madeira, restaurant Le 15 à Ostwald-La-Vigie et de Dujardin traiteur dans la région Strasbourgeoise, qui animera cet atelier. Cette activité ludique conduite par un chef expérimenté, permettra aux jeunes d’acquérir des connaissances à la fois théoriques et pratiques pour une alimentation saine, variée et de saison et mais aussi de reproduire chez eux les recettes réalisées.

Une diététicienne encadrera ce programme et complètera le cours par des conseils sur l’importance de l’équilibre alimentaire avec pour objectifs de créer une prise de conscience et un changement des habitudes alimentaires.

Fête Le Mur, agréée Tennis Santé, prend à cœur sa vocation à agir sur les questions de prévention des risques de santé.

Le 17 juillet ce sera au tour des plus jeunes d‘entrer en scène, pour une après-midi Miam Tennis dans le cadre d’une journée du petit « Fêtelemurien » !

Destinée aux 6-11 ans de l’association Fête le Mur, ce programme réunira une trentaine d’enfants pour leur présenter l’association, ses valeurs et le programme du petit « fêtelemurien » : activités ludiques, programmes éducatifs qu’ils approfondiront par la suite : l’arbitrage, la compétition éducative et l’éducation alimentaire.

C’est une journée qui vise à fédérer nos petits « fêtelemuriens » et à cultiver chez eux le sentiment d’appartenance à l’association.

La matinée démarrera par la découverte des règles du tennis puis des techniques de base des ramasseurs de balles et se terminera par des matchs adaptés aux âges des enfants.

L’après-midi sera consacré à des activités autour de l’éducation alimentaire : le Miam Tennis, une activité destinée aux 6-11ans, qui se passe sur le terrain de tennis et vise à faire passer des messages clairs et simples auprès des enfants sur la bonne alimentation, dans un cadre ludique. Les enfants sont divisés en deux équipes et doivent passer 4 épreuves représentatives des 4 repas de la journée et tenter de composer leur repas idéal sous les yeux d’un expert nutrition.

Elle a été construite de façon à mêler activités motrices adaptées à la tranche d’âge, choix alimentaires et visualisation, le tout dans un univers propice à l’attention des enfants.

Les animations de ces 2 journées ont été rendues possibles par les partenaires de Fête Le Mur Bar Le Duc, la Ville Bar Le Duc, l‘agglomération Meuse Grand Sud, l‘ARS Grand Est, la Caf de la Meuse, le Département de la Meuse, l‘OPH de la Meuse, le groupe Carrefour, le Restaurant O Club Gourmand, Harmonie Mutuelle, la Région Grand Est, la diététicienne Mme Aurore DELABRE BECUWE et des médecins référents de la Côte Ste Catherine, les Docteurs Pierre BARBE et Jean-Baptiste PIRONON

Programme de la journée du 17 juillet :

9h30 – 10h20 : Accueil

10h20 – 10h30 : Les 7 Valeurs de Fête Le Mur

10h30 – 11h30 :

– Atelier ramasseurs de balles : Les techniques et le jeu Touché – Roulé.

– Atelier règles du jeu

11h40 – 12h40 : Matchs

12h40 – 14h : Repas

14h – 16h : Le programme d’éducation alimentaire avec 3 temps forts

– Atelier Parcours Miam-Tennis

– Atelier Dégustation à l’aveugle

– Goûter

16h – 16h45 : Présentation de l’association et des programmes aux parents

16h45 : Fin de la journée

A propos de l‘association Fête le Mur, https://fetelemur.com

Née en 1996 d’une envie de son Président, Yannick Noah, Fête le Mur permet aux enfants des quartiers dits sensibles (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) d’accéder à la pratique du tennis et de bénéficier de tout ce que ce sport peut leur apporter en termes de bien-être, d’épanouissement, d’ouverture au monde et de professionnalisation.

Aujourd’hui présente dans 12 régions, 53 villes et 100 quartiers (88 QPV, 12 QVA) dans l’hexagone et en outre-mer, l’association œuvre chaque année auprès de 6000 jeunes encadrés par des équipes professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés.

Fête Le Mur offre dès l’âge de 5 ans, la possibilité d’apprendre à jouer au tennis, pour une cotisation très abordable et au cœur du quartier : c’est le point de départ pour l’enfant du parcours avec l’association, qui pourra durer plusieurs années et aller jusqu’à l’insertion professionnelle.

Le tennis est tout d’abord utilisé comme outil pour véhiculer des valeurs fortes (Respect, Solidarité, Combativité, Tolérance, Discipline, Volonté et Estime de soi) et fédérer, puis le bénéficiaire sera au fil des ans invité et encouragé à entrer dans nos différents programmes sportifs ou d’insertion : compétition, formation à l’arbitrage, découverte des métiers, formation professionnelle, ouverture à la culture, et décloisonnement.

A propos de l‘association La Tablée des Chefs, http://www.tableedeschefs.fr

La Tablée des Chefs est l’association des chefs engagés dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur culinaire. Sa mission : nourrir les personnes dans le besoin et développer l’éducation culinaire des jeunes peu favorisés.

Association d’intérêt général à but humanitaire et éducatif, elle a été créée en 2013 en France et au Mexique et fondée il y a près de 20 ans au Québec. Elle mobilise les chefs et les professionnels de la cuisine sur deux axes, Nourrir et Éduquer.

La Tablée des Chefs France est lauréate de La Fondation La France s’engage en 2015 et du Programme National de l’Alimentation en 2018 et partenaire de Fête le Mur depuis maintenant plus de 4 ans.