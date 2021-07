Clap de début pour Frame, la vitrine de mediapark.brussels

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a donné ce mardi 6 juillet le premier coup de pelleteuse symbolique du chantier de construction de la maison des médias Frame, future vitrine de mediapark.brussels.

La Société d’Aménagement Urbain (sau-msi.brussels) construit ce bâtiment de 8.157 m² bruts sur 7 niveaux (sous-sol + rez + 5 étages) au coin du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg, non loin des sièges de la RTBF et de la VRT. Bâti avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER), Frame accueillera notamment le futur siège de la télévision régionale BX1, ainsi qu’un espace de coworking et un hôtel d’entreprises, tous deux dédiés aux médias. La SAU prévoit de terminer le bâtiment et d’y accueillir les premiers occupants en 2023.

Lors du lancement du chantier, le Ministre-Président Rudi Vervoort a indiqué que « le début de la construction de Frame constitue une étape importante du développement de mediapark.brussels. Ce projet urbain de la Région bruxelloise va transformer le site actuel, fermé, des télévisions publiques francophone et flamande en un vrai quartier bruxellois. Un quartier ouvert, organisé autour d’un grand parc public de 9,5 hectares et des futurs nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT. Un quartier que la Région a voulu mixte, avec des logements, des commerces, des écoles, des entreprises…, pour répondre aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois. Un quartier axé sur les médias et les industries créatives, aussi, car la Région mise sur l’essor de ces secteurs pour contribuer à son développement global. Frame sera l’un des premiers bâtiments de mediapark.brussels à sortir de terre et constituera un immeuble-phare de ce nouveau quartier créatif bruxellois voulu par la Région. Compte tenu de l’intégration de multiples opérateurs, fonctions et services, Frame sera aussi une sorte de « mediapark.brussels concentré », une « vitrine » d’accueil de mediapark.brussels. La création d’un pôle médias en tant que filière porteuse d’emplois en Région bruxelloise vaut d’ailleurs le soutien du Fonds européen de développement régional et de la Région (à hauteur de près de 16 millions d’euros) à ce futur pilier de mediapark.brussels. Et celui de la Commission communautaire française de Bruxelles (à hauteur de près de 4,5 millions d’euros) pour l’installation de BX1 en son sein. »

Gilles Delforge, le directeur de la Société d’Aménagement Urbain (sau-msi.brussels), s’est dit « très heureux du lancement de ce chantier, qui constitue une étape importante pour la SAU dans ses deux missions principales. Frame sera, d’une part, un jalon fondateur de mediapark.brussels, dont la SAU assure le développement opérationnel dans son rôle de pilotage des grands projets d’aménagement urbains régionaux. Frame sera, d’autre part, le premier des équipements publics d’envergure régionale de natures très diverses (musée, salle de concert, casernes de pompiers, équipements sportifs…) qu’elle concrétisera dans les prochaines années. En plus de son rôle de vitrine de mediapark.brussels, Frame sera, aussi, une vitrine de l’architecture et de la construction belges. En effet, les architectes du bureau Baukunst, avec leurs associés du bureau Bruther et toute l’équipe de conception, ont imaginé un bâtiment innovant, conçu pour s’adapter aux évolutions rapides du monde des médias. Quant aux entreprises BAM Interbuild et Groven+, elles vont devoir mobiliser tous leurs savoir-faire pour le construire. »

Maroun Labaki, le Président du Conseil d’administration de BX1, a souligné que

« Frame est le symbole – et sera l’outil – de toutes nos ambitions. Nous avons des ambitions pour nous-mêmes, bien sûr, comme média public régional. C’est-à-dire que nous voulons encore mieux servir toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois, en nous adaptant à leurs nouvelles habitudes de consommation de l’information. Et nous avons des ambitions pour Bruxelles, que nous aimons avec passion. Elle doit rester elle-même et en même temps « grandir » dans sa belle diversité, dans ses traditions, dans ses audaces, aussi comme capitale de la Belgique et de l’Europe, comme capitale des Européens et des valeurs européennes ».

La SAU a choisi le nom du bâtiment en concertation avec plusieurs acteurs bruxellois du secteur des médias, dont BX1. Frame (Brussels media community) fait référence au « cadre » que le bâtiment offrira pour l’essor d’un écosystème orienté médias ainsi qu’à la forme et à la structure de sa façade principale ; à la « fenêtre » sur mediapark.brussels qu’il constituera ; au cadre, au cadrage d’image dans les médias visuels ; ou encore à la trame en webdesign.