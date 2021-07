L’accompagnement : critère de choix d’une formation à distance

79% des personnes interrogées lors d‘un sondage* (IPSOS/Groupe IGS) sur la formation en ligne estiment que l‘accompagnement est primordial dans leur choix de sélection d‘une formation à distance.

L’enquête IPSOS commandée par le Groupe IGS Formation continue a mis en exergue l’intérêt porté par les actifs pour la formation 100% digitale et l’importance de l’accompagnement dans une formation à distance :

En effet,

79% des répondants jugent l’accompagnement comme un critère important pour le choix d’une formation,

95% affirment être satisfaits de leur formation en ligne lorsqu’ils ont été accompagnés (contre 60% seulement pour les non accompagnés),

90% sont prêts à refaire une formation en ligne (contre 64% pour les non accompagnés),

88% d’entre eux recommanderaient volontiers à un proche de faire une formation en ligne (contre 62% pour les non accompagnés),

Ces chiffres montrent la nécessité pour les apprenants d’être accompagnés individuellement ou collectivement dans le cadre d’une formation à distance.

Gilles Pouligny, Directeur Général Adjoint en charge de la Formation continue et des partenariats Groupe IGS, précise « le Digital Learning Accompagné est abordé et vécu de façon très positive par l’apprenant notamment parce qu’il est accompagné tout au long de sa formation par un coach expert métier qui le suit, pas à pas, dans l’obtention de sa certification. »

Dès 2020, le Groupe IGS Formation Continue a fait le choix du digital learning accompagné et propose aujourd’hui 6 titres RNCP, 25 certificats (blocs de compétences) et plus de 150 modules à distance en ressources humaines, management d’entreprise et commerce / marketing.

Ancrée dans l’ADN du Groupe IGS, la pédagogie de l’accompagnement favorise la réussite. Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement individuel et collectif tout au long du parcours par des coachs experts métier et ont accès à un campus digital accessible 24h/24 sur tous supports. Des espaces interactifs permettent par ailleurs les échanges, le travail collaboratif et le partage d’expérience entre pairs.

En savoir plus

*Enquête IPSOS / Groupe IGS réalisée en avril 2021 sur un échantillon de 500 actifs de plus de 26 ans ayant déjà suivi ou actuellement en train de suivre une formation à distance active.

Les titres RNCP accessibles en Digital Learning Accompagné

Manager en Ressources Humaines (niv 7),

Responsable de la Gestion des Ressources Humaines (niv 6),

Manager de Business Unit (niv 6),

Manager de Proximité (niv 6),

Dirigeant Entrepreneur (niv 7),

Responsable commercial et marketing (niv 6).

+ 25 certificats (blocs de compétences) permettant d’acquérir une expertise en ressources humaines, management d’entreprise et commerce / marketing.

+ un catalogue de 150 modules en auto-formation.

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr