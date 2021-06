Le Beverin certifié Perle PLUS

C’est une première: Bever, en Haute-Engadine, est la première commune de Suisse à décrocher le label «Perle PLUS». Son engagement en faveur de la rivière Beverin est ainsi récompensé.

La certification porte sur une portion de rivière de 13,5 kilomètres essentiellement intacte, exempte d’intervention humaine, au point qu’elle constitue un habitat précieux pour des espèces animales et végétales rares.

Le label réunit tous les acteurs concernés et veille à ce que leur enthousiasme et leur engagement à préserver les milieux aquatiques précieux ne se tarissent pas.

En Suisse, seuls 5% des cours d’eau se trouvent encore dans un état naturel ou proche de celui-ci.

Citations :

Fadri Guidon, président de la commune de Bever :

«Nous tenons à l’existence de ruisseaux et rivières intacts. Nous sommes fiers d’avoir décroché la distinction Perle PLUS et nous nous engagerons encore davantage en faveur de nos cours d’eau, sans pour autant attirer des flux de touristes dans le Val Bever.»

Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse :

«Les derniers cours d’eau s’écoulant librement constituent des refuges rares pour de nombreuses espèces animales et végétales. Leur préservation est essentielle pour la biodiversité. Nous remercions la commune de Bever pour son engagement sérieux.»

Walter Wagner, président de l’association Rivière Perle PLUS :

«Avec Perle PLUS, nous certifions d’une part les rivières jugées précieuses et, surtout, naturelles. D’autre part, nous récompensons l’engagement de ceux qui s’efforcent de conserver ces habitats.»

Se promener au bord du Beverin, c’est découvrir un torrent sauvage et intact: «C’est notre artère vitale», constate Fadri Guidon. En collaboration avec l’association Rivière Perle Plus, il a eu l’honneur de recevoir aujourd’hui le premier label «Perle PLUS» (ou «Perla d’Ova» en rhéto-romanche) pour le Beverin. La rivière s’écoule au pied de falaises impressionnantes et le long de rives inondables, fréquemment bordées de précieux bas-marais. L’association Rivière Perle PLUS ne distingue pas seulement les ruisseaux et rivières naturels et précieux, mais aussi l’engagement de celles et ceux qui œuvrent à préserver ces habitats. Le WWF Suisse, qui s’investit de longue date pour la protection des eaux, a participé à la création de l’association.

D’autres candidatures suivront

En Suisse, la plupart des rivières ont été rectifiées, canalisées ou morcelées par la construction d’obstacles tels que des digues. Pourtant, leur présence est centrale pour la biodiversité: les forêts marécageuses offrent un habitat à 80% de toutes les espèces animales et végétales présentes en Suisse. Pour 10% de ces espèces, l’existence de ces forêts est même vitale; 70% des forêts marécageuses ont disparu depuis 1850.

L’association Rivière Perle Plus aimerait attribuer son label à d’autres cours d’eau ces prochaines années. Des candidatures sont en cours de préparation et des entretiens menés avec les responsables des projets. Pour obtenir le label, les cours d’eau doivent présenter une grande valeur écologique, ne pas avoir été construits, ou très peu, et leur régime hydrologique doit être naturel.

Jon Pult, conseiller national grison (PS), Tina Bötsch, directrice générale d’Engadin St. Moritz Tourismus et Samuel Wille, directeur des partenariats stratégiques de Suisse Tourisme, ont notamment participé à la cérémonie de remise du label.