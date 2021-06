Nouvel écoquartier Parc du Lac à Voisins-le-Bretonneux (78) : les Promoteurs du Grand Paris annoncent le lancement commercial de 265 logements en accession libre

Au cœur du parc de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux, le groupement constitué par les Promoteurs du Grand Paris (représenté par MDH Promotion, Paris-Ouest Promotion et Pierre Etoile), associé à Leev (constructeur d’immeubles éco-responsables en structure bois), et Sodès (spécialiste des centres villes) ont remporté l’appel d’offres grâce à leur approche innovante. Le défi était de taille : insérer les constructions dans un environnement boisé déjà existant. Cet écoquartier s’inscrit dans la démarche ADDOU, Approche de Développement Durable des Opérations d’Urbanisme qui intègre les principes fondateurs du développement durable.

Parc du Lac, un écoquartier conçu comme un village

Ce nouvel écoquartier s’étend sur un terrain de 10 hectares, dont environ la moitié des espaces seront végétalisés pour conserver l’identité du lieu autour du bois existant.

Ainsi, d’ici fin 2023, l’opération comptera plus de 500 logements, 1 700 m² de commerces de proximité ainsi que des équipements sportifs (un parcours BMX, un centre aquatique) et publics comme une crèche et un centre paroissial. Elle bénéficie d’un emplacement idéal à proximité d’écoles et de transports en commun (bus et gare).

« Nous avons voulu que ce quartier soit en harmonie avec son environnement boisé, en proposant un bâti traditionnel pour une ambiance village. Sa programmation mixte, portée vers de nouveaux usages, s’adapte aussi à la vie de cet écoquartier : habitat participatif, jardins partagés et une meilleure gestion de la place de la voiture. » indique Philippe Jarlot, Président des Promoteurs du Grand Paris.

Innovations et hautes performances environnementales

Pour faciliter la vie de tous les résidents et créer un lien social, un programme de conciergerie connectée et physique, qui associera les commerçants du quartier, rendra des services au quotidien. La ZAC de la remise replace la santé et le bien-être des occupants au cœur du projet grâce à la méthode de management ECRAINS (Engagement à Construire Responsable pour un Air Intérieur Sain), permettant d’intégrer la santé et la qualité de l’air intérieur dans l’acte de construction. L’écoquartier prévoit également l’aménagement de 4 espaces en jardins potagers et vergers participatifs représentant environ 1 100 m², permettant ainsi de créer un espace d’activité, de convivialité et d’échanges entre voisins.

Œuvrant à la promotion d’un écoquartier exemplaire à travers différents engagements, le projet s’est vu récompenser par des certifications environnementales fortes (NF Habitat HQE, Label E+C), permettant d’offrir des logements confortables et des consommations énergétiques maîtrisées.

Maison du Projet : un lieu, deux fonctions

Inaugurée récemment en présence de Jean-Michel Fourgous, Président de la Communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines, Alexandra Rosetti, Maire de Voisins-le-Bretonneux, Jean-Michel Chevallier, Maire-adjoint délégué à l’Aménagement et les partenaires du projet, la Maison du Projet, ouverte au public, est un espace qui répondra à toutes les questions concernant le futur quartier Parc du Lac (ZAC de la Remise) et ses aménagements. Située Avenue de la Pyramide à Voisins-le-Bretonneux, elle reflète l’état d’esprit Parc du Lac : Vivre intensément la nature. Sa construction écoresponsable en bois s’intègre dans ce cadre unique et chaleureux.

La Maison du Projet fera également office de point de vente des 265 logements en accession libre commercialisés par le groupement des Promoteurs du Grand Paris. Vendus entre 5 000 € et 5 500 € le mètre carré, les logements se répartissent sur 5 résidences, allant du studio au 6 pièces. Le programme compte également 25 maisons proposées en Prêt Social Location-Accession.

Fiche technique