jobSkills.center : nouvel outil d’optimisation du processus de recrutement

Parmi les outils informatiques utilisés dans les services des ressources humaines des entreprises, il existe les ATS (Applicant Tracking System) dont la fonction est d’organiser le processus de recrutement et de suivre les candidatures.

Un outil au service des recruteurs

L’acronyme ATS se traduit en français par outil de gestion des candidatures et est une solution logicielle qui va prendre en charge le processus de recrutement du sourcing à l’embauche.



Dans ce périmètre, la solution jobSkills.center répond à cette problématique par une approche du “recrutement autrement” et apporte une solution d’assistance au choix des candidats qui va bien au-delà de la simple recherche de mots clés dans les curriculum vitae (CV).





Les recruteurs face aux difficultés du recrutement

D’après une étude menée par You-trust, 68% des embauches sont un succès, ce qui veut dire que 32% sont donc considérées en échec, soit 1 recrutement sur 3.



A cela s’ajoute le fait que rester impartial et respectueux de l’égalité des chances (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006) est devenu une obligation légale en France et le processus de recrutement demande à être de plus en plus cadré.

La majorité des employeurs ne sont pas formés au métier du recrutement et ne disposent pas d’outils ou d’assistance pour les accompagner dans ces tâches.

Assister le recruteur dans son activité

Collecter des dizaines de CV, les parcourir, les trier, les classer, shortlister et inviter les candidats sélectionnés à un entretien représente une charge administrative importante.



L’ATS jobSkills.center assiste les services ressources humaines dans leur activité de recrutement en apportant un soutien opérationnel durant tout le processus avec pour objectif, selon l’équipe jobSkills.center, de ne laisser, à terme, au recruteur uniquement la décision finale sur l’issue de la candidature.



Une IA (Intelligence artificielle) au service des recruteurs

Le recruteur initialise l’Enquête (Fiche de poste jobSkills.center) et décrit le poste proposé et son contexte. Les professionnels qui souhaitent postuler sont invités à créer leur Empreinte (CV jobSkills.center) via un lien personnalisé.



Le recruteur va à échéance de sa campagne de collecte de candidature lancer une analyse des empreintes en sollicitant le moteur de matching jobSkills.center.

L’outil trie automatiquement les Empreintes selon leur pertinence, les pondère et propose une short liste.

Le moteur améliore ses capacités d’analyse à partir des habitudes de recrutement détectées au fil de l’usage du recruteur, mais également grâce à la confrontation des “habitudes” de la communauté de recruteurs que représente les utilisateurs de la plateforme.



Un premier showroom disponible

En marge de la commercialisation de son ATS directement auprès des grands comptes et sociétés internationales, dans une logique d’environnement de démonstration permanente, la startup jobSkills.center ouvre l’accès à son datacenter et application avec un premier environnement dédié au recrutement dans le secteur IT : ITSkills https://www.jobskills.center/it-jobskills-center.



ESN, centre de formation, clients finaux peuvent ainsi venir recruter les profils d’informaticiens en utilisant tous les apports de l’ATS jobSkills.center.

Il est envisagé ultérieurement de dupliquer ce modèle vers d’autres secteurs d’activité.



Un système d’abonnement



Le modèle économique de cette plateforme est basé sur des abonnements. Le niveau d’entrée est gratuit pour répondre aux besoins des organisations avec des besoins de recrutements ponctuels par exemple où à celui d’une phase d’évaluation ou de découverte de l’outil pour les entreprises à plus fort volume de recrutement.

À propos de JobSkills.center

JobSkills.center est un éditeur d’outils de recrutement proposant une solution innovante qui répond aux besoins d’efficacité et d’optimisation du processus de recrutement des entreprises. JobSkills.center permet la gestion centralisée des processus de recrutement sur une unique plateforme.

www.jobskills.center