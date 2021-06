La perception du cloud chez les salariés en Europe : une forte adhésion et quelques réserves

Le cloud, c’est le stockage des données à distance. Une solution aujourd’hui privilégiée par les entreprises qui y voient un moyen de faire des économies importantes au niveau informatique. Pour les salariés, le stockage cloud, à l’inverse du stockage local, permet un accès aux données de l’entreprise partout, tout le temps. Le cloud, un outil pratique et économique donc.

Editeur mondial de logiciels axés sur le cloud et les données, NetApp a commandé à l’IFOP (l’Institut français d’opinion publique) une enquête en ligne auprès d’un échantillon de 1 800 personnes sur la perception du cloud chez les salariés de trois grandes puissances européennes (France, Allemagne et Royaume-Uni). Si le cloud est désormais bien accepté et même plébiscité en entreprise, quelques inquiétudes demeurent, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données personnelles.

Les principaux enseignements de cette étude :

Il est plus simple pour une entreprise de stocker ses données sur le cloud que sur un support physique : une affirmation partagée par une majorité des sondés (87 % au Royaume-Uni, 78 % en France et 74 % en Allemagne).

Les salariés ont globalement confiance dans le stockage cloud : 58 % au Royaume-Uni, 52 % en France et 50 % en Allemagne.

Les pouvoirs publics doivent favoriser le développement d’entreprises privées européennes spécialisées dans le cloud pour mieux l’encadrer : oui à 43 % pour l’Allemagne, 41 % pour le Royaume-Uni et 40 % pour la France.

Les salariés ne sont pas inquiets du stockage des données professionnelles dans le cloud, mais préfèrent voir leurs données personnelles stockées sur support local : ils sont 82 % en France et en Allemagne, 69 % au Royaume-Uni