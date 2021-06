ffollozz, l’école du marketing d’influence est née !

En partenariat avec l‘ISCPA, école du Groupe IGS, ffollozz répond au développement du secteur du marketing de l‘influence par une formation ciselée afin que les étudiants deviennent de futurs responsables en marketing d‘influence, social media managers ou influenceurs.

En 2021, les individus passent plus de temps sur les réseaux sociaux que devant leur écran de télévision et pourtant Twitter n’a que 15 ans, Instagram et Snapchat, 10 et Tik Tok, 5 pour ne citer qu’eux. De nouveaux métiers digitaux apparaissent dans l’écosystème de la communication. Les marketeurs d’influence deviennent les incontournables magiciens du net. A la fois créatifs et inventifs, développeur de marque et technicien, éthiques et puissants, ils concurrencent les médias classiques. Squeezie, Caroline Receveur, Mister V, Enjoy Phœnix… sont de véritables stars de la toile.

En partenariat avec l’ISCPA, l’Institut supérieur des médias, flollozz prépare les jeunes à ces nouveaux métiers du marketing d’influence et aux exigences de ce marché (instantanéité, inventivité, rentabilité, éthique). Cette formation* en un an débouche sur le diplôme de « Responsable projet communication » qui prend en compte tous les aspects du marketing d’influence : production et création de contenus, business plan, placement de produits, metrics et maîtrise des algorithmes mais aussi cas pratiques et un stage de cinq mois. « C’est un tremplin idéal pour travailler ensuite chez l’annonceur, en agence, en régie, sur une plateforme d’influenceur ou devenir soi-même influenceur/créateur de contenus. Le marketing d’influence a pour objectif d’accroitre la notoriété et l’image d’une marque mais aussi l’engagement et la fidélité des consommateurs. La passion et la créativité sont à la fois le cœur et le moteur de cet écosystème » précise Frédéric Abecassis, Directeur de ffollozz.

Quelques chiffres

6 h 42, c'est la moyenne de temps passé par jour sur internet dans le monde

Les 15-24 ans, c'est 4 heures par jour sur les réseaux sociaux

En 2019, les annonceurs ont dépensé plus de 20% de leur budget publicitaire pour du marketing d'influence

Le marché du marketing d'influence a été multiplié par 10 en 5 ans (20 milliards d'Euros prévus en 2021)

88 % des consommateurs achètent un produit, suite à la recommandation d'un influenceur

61 % des consommateurs cliquent sur un lien sponsorisé pour se renseigner sur un produit

Le marketing d'influence génère 11 fois plus de retour sur investissement que la publicité traditionnelle.

Le programme d‘une semaine à ffollozz : à chaque jour sa spécificité

Lundi : production/création de contenus ; mardi : écosystème de la création à la vente ; mercredi : marketing et influence ;

jeudi : cas pratique avec projet d’animation d’une communauté ; vendredi : 100% digital.

Un Comité d’Orientation Pédagogique et Professionnel a pour mission de définir le contenu des cours, des ateliers pratiques et des examens, au regard des tendances et des dernières évolutions du marketing d’influence. Il est constitué de l’équipe dirigeante de ffollozz mais aussi d’experts (en agence, en régie, chercheur, consultant) du marketing de l’influence, de journalistes spécialisés en digital et d’influenceurs.

Comment candidater ?

Conditions d‘admission : Bac+2 validé

Les épreuves d‘admission sont 100% en ligne, 100% sécurisées et 100% gratuites, 7 jours/7

Dossier à remplir en ligne

3 épreuves :

Test CAFE80 : culture (QCM de culture générale (80 questions), actualité, français, anglais

Essai à rédiger en ligne

Entretien individuel de motivation.

*Obtention d’un titre certifié Bac+3 « Responsable projet communication » inscrit au RNCP (Niveau 6).

A propos de L’ISCPA : L’Institut Supérieur des Médias propose 3 filières de formation professionnalisantes de Bac à Bac+5 : Journalisme, Communication, et Production (TV, musique, cinéma, spectacle vivant, contenus web). Des titres certifiés par l’État sont délivrés en fin de cycles. L‘ISCPA est une école du Groupe IGS. www.iscpa-ecoles.com

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr