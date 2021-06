La Journée des Émotions : J-3 Dimanche 27 juin de 11h à 21h30 (1e édition)

P our mieux se connaître et évoluer sereinement dans notre vie professionnelle et personnelle, si l‘écoute et la compréhension de nos émotions était la clé ? Carole Bourdeau, formatrice, sophrologue et experte en gestion émotionnelle depuis quinze ans, lance la première Journée des Émotions ce dimanche 27 juin. Tout au long de la journée, des interventions d‘expertes en live sur Instagram nous aideront à décrypter nos émotions.

La Journée des Émotions : live sur Instagram pour les décrypter

11h Carole Bourdeau présentera le cadre de cette initiative avant de donner la parole aux intervenantes, sélectionnées pour leur approche singulière et complémentaire.

11h30 (1h) Synchronicité : quand les émotions nous guident sur le bon chemin

Isabelle Fontaine, auteure, formatrice en développement personnel et thérapeute, journaliste durant 20 ans.

17h (1h) Mieux vivre son hypersensibilité

Charlotte Wils, coach spécialiste, psychopraticienne, auteure, formatrice et conférencière dans l’accompagnement des hypersensibles.

18h30 (1h) Quels conseils pour vivre une relation apaisée avec ses émotions ?

Sonia Renault Essor Créatif, coach agile, facilitatrice des dynamiques individuelles et collaboratives, art-thérapeute.

• 20h30 (1h) Terrestres ou célestes : la vibration des émotions

Elisabeth Munier, enseignante « frustrée » reconvertie pour vivre en phase ses passions et sa propre nature, coach en développement personnel et spirituel, en clôture.

En avant-première de cette Journée des Emotions, Carole s’est entretenue hier avec Maurice Barthélémy au sujet de l’hypersensibilité, une vidéo à retrouver ici.

Une initiative inédite

Portée par Carole Bourdeau, sophrologue, formatrice et spécialiste de la régulation émotionnelle, cette Journée a vocation à nous faire comprendre le fonctionnement et l’impact de nos émotions dans notre vie quotidienne. Carole intervient auprès d’équipes diversifiées, d’entreprises, d’associations, de collectivités, dans la régulation de leur mieux-être émotionnel. Avec les constats de ce terrain qu’elle foule depuis 15 ans, elle cherche à favoriser l’autonomie de chacun sur cette thématique. Lien vers la Journée des Emotions

Des clés pour se réapproprier sa vie

ÉGÉRIE, La plateforme en ligne lancée en début d’année est le nouvel outil créé par Carole pour un accompagnement individuel sur-mesure pour une vie émotionnelle sécure, dédiée aux particuliers. Avec un lien payant pour un accès de neuf mois, on suit la formation ponctuée de vidéos, d’audio et d’exercices à son rythme.