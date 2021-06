CARRERE accélère son développement dans les Hauts-de-France et crée une nouvelle direction régionale

Déjà plus de 1 500 logements produits dans les Hauts-de-France

Si CARRERE, opérateur global créé en 1995, s’appuyait jusqu’ici sur six directions régionales en Ile-de-France, en Bretagne – Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il en compte désormais une septième, dans les Hauts-de-France cette fois, où le groupe a déjà livré plus de 1 500 logements depuis 2006.

Initialement installé à Wambrechies (59), puis à Oignies (62), au sein du bassin minier, où il disposait jusqu’ici d’une simple agence, CARRERE a ainsi déménagé à Villeneuve-d’Ascq (59), au cœur de la Métropole européenne de Lille, afin d’accélérer son développement et d’améliorer son maillage territorial.

Il souhaite ainsi élargir son champ d’actions au Grand Hainaut, l’Arrageois, la Côte et à la MEL, sans oublier ses partenaires historiques du bassin minier, avec pour volonté de développer le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)

Objectif : la mise en chantier de 350 logements par an d’ici 2024

L’ensemblier urbain aux 25 000 lots livrés en 25 ans n’a pas attendu 2021 avant de mettre le cap au nord.



En attestent ses nombreuses réalisations au cours des derniers exercices, à l’image de la résidence Estrella, composée de 79 appartements neufs et livrée en 2019, à Armentières (59), ou encore la récente consultation remportée dans le cadre d’un programme de 143 logements au sein de la ZAC de l’Union, à Tourcoing (59).

Dans les prochains jours, CARRERE posera la première pierre de la résidence Rivéa (43 lots, du T2 au T4), à Valenciennes (59). Ou l’art de traduire ses ambitions en actes… CARRERE a pour objectif la mise en chantier de 350 logements par an d’ici 2024 dans les Hauts-de-France.

Djamel Raki, chef de file de la direction régionale des Hauts-de-France

Afin de coordonner les programmes en cours et à venir, CARRERE a recruté Djamel Raki en tant que directeur régional. A la tête d’une équipe de cinq collaborateurs et une personne en cours de recrutement, il aura pour missions de valoriser les atouts du groupe à l’échelle des Hauts-de-France, d’assurer la prospection foncière et la réalisation de programmes immobiliers neufs, qu’ils soient résidentiels ou spécifiques (résidence sociale, etc.), d’apporter des solutions sur-mesure à des projets complexes et nouer des relations de confiance avec les élus, les collectivités, dont il sera l’interlocuteur privilégié.

Djamel Raki (48 ans) était, depuis mars 2016, directeur du développement de la Société immobilière Grand Hainaut (SIGH), ESH basée à Valenciennes. Titulaire d’un DUT Génie Civil de l’IUT de Béthune et d’une licence Génie Civil de l’Ecole universitaire d’ingénieurs de Lille, il a débuté sa carrière en tant que responsable technique du secteur de l’Avesnois au sein du bailleur social Partenord Habitat en 1996, avant d’endosser le costume de responsable d’opérations en réhabilitation en 2000, puis de responsable d’unité production en 2005. Il a ensuite rejoint la SIGH en 2010 comme responsable d’unité développement, avant de devenir directeur de développement.



« En matière de promotion immobilière et de construction de la ville de demain, l’approche de CARRERE se veut différente », déclare Djamel Raki, directeur régional Hauts-de-France. « Le groupe souhaite créer un habitat qui a du sens et qui répond à un besoin sur le territoire ».