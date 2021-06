La marque de mode responsable Pako Litto fidélise ses clients grâce à Kiliba

Une solution de marketing automation écologique qui représente déjà 35% du chiffre d’affaires réalisé en ligne par la marque féminine

La marque de mode féminine marseillaise Pako Litto a choisi de franchir le pas du marketing automation avec Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome.

Par manque de temps, sa petite équipe de communication se contentait d’envoyer une newsletter de temps en temps, deux fois par mois, afin de partager les nouveautés avec ses clients internautes. La cadence a changé avec Kiliba, qui envoie des emails personnalisés, grâce à l’intelligence artificielle, de manière totalement automatique.

« Lorsqu’on nous a présenté Kiliba, nous avons tout de suite vu son potentiel pour démultiplier notre force commerciale auprès de nos clients et nous aider à mener à bien des campagnes marketing que nous n’avions pas le temps de mettre en place. Nous souhaitons fidéliser notre base de plus de 2000 contacts. Nous réalisons des opérations de communication qui l’étoffent de jour en jour et plus elle est étayée, plus Kiliba est pertinent pour cibler les messages et les produits à proposer à chacun. Il nous a fallu quelques minutes pour paramétrer l’outil, lui donner le ton de nos campagnes et choisir les scénarios que nous souhaitions activer : visite sans achat, relance de panier abandonné, anniversaire ou la Saint Valentin. Kiliba est connecté à Prestashop, notre outil e-commerce. » explique Ninon Breton, Responsable Communication de Pako Litto.

Pour ne pas faire de concurrence aux nombreuses boutiques multimarques qui distribuent ses produits en France et à l’étranger, Pako Litto a choisi de ne pas activer les scénarios de promotions.

A ce jour, le chiffre d’affaires généré par Kiliba représente environ 35% du chiffre d’affaires de la vente en ligne. Le retour sur investissement est immédiat.

« Nous sommes heureux d’accompagner Pako Litto dans sa démarche de fidélisation de ses clients internautes avec une solution qui permet à son équipe communication de gagner du temps et de maintenir un lien régulier avec sa base clients tout en respectant ses goûts et ses envies . » explique Amaury de Larauze, Directeur Associé de Kiliba.

Comme tous les clients de Kiliba, Pako Litto bénéficie de nouvelles fonctionnalités et des nouveaux scénarios au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Après l’internationalisation (langue et devise) de la solution, Kiliba permet désormais de personnaliser le texte et les détails des campagnes e-mailing.

A propos de Pako Litto

Pako Litto voit le jour en 2006 dans la cité phocéenne et évolue au fil des années en gardant son inspiration méditerranéenne pour devenir une marque féminine et intemporelle.

Le look Pako Litto est facilement reconnaissable avec sa gamme de produits mélangeant féminité et décontraction urbaine.

100% de la fabrication est réalisée en Italie.

Pako Litto a pour ambition de proposer une collection harmonieuse, au cœur des tendances, et s’efforce de respecter l’environnement et de réduire son impact écologique en utilisant des procédés de fabrications permettant de diminuer le nombre de traitements, de teintures et de lavages réalisés sur les vêtements.

Son environnement de production à court terme lui permet d’éviter la surproduction et le surstockage. Pako Litto fabrique tout au long de la saison et les coupes et teintures sont réalisées en fonction des commandes, la marge est donc très faible.

De plus, la marque favorise le recyclage des produits et des matières et utilise des procédés de traitements artisanaux et plus écologiques.

https://www.pako-litto.com/

A propos de Kiliba

Kiliba est une startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module d’email marketing, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/