Épandage de digestats de méthanisation : publication du premier guide national des bonnes pratiques

Le développement important de la méthanisation agricole depuis dix ans amène des réflexions sur les enjeux, les pratiques et la réglementation, en particulier concernant l‘utilisation de digestat. Le tout premier guide de bonnes pratiques d‘épandage à destination des agriculteurs, coordonné par AgroParisTech, vient de voir le jour.

Pilotés par une équipe d’ingénieurs agronomes de la ferme expérimentale d’AgroParisTech, les partenaires de la filière – dont notamment des partenaires agricoles – se sont associés au sein d’un comité de pilotage et ont contribué à la définition du contenu thématique en apportant leur expertise de terrain.

Fruit d’un travail de 18 mois, cette nouvelle ressource en ligne vise à fournir des réponses à des agriculteurs, conseillers, bureaux d’études, et plus largement à l’ensemble de la filière agricole et de la filière méthanisation, qui ont des questions spécifiques sur l’épandage du digestat en milieu agricole.

Il vise également à les sensibiliser aux enjeux de l’utilisation des digestats et à les informer sur les bonnes pratiques à déployer pour mieux maîtriser les impacts et optimiser les intérêts agronomiques et économiques. Il s’appuie sur le tri, la sélection et l’analyse de la documentation technique existante récente, et regroupe les informations les plus pertinentes sous 5 grands thèmes, constituant autant de fiches de synthèse :

les caractéristiques et les propriétés des digestats de méthanisation agricole,

le contexte réglementaire en lien avec l’épandage de digestat,

les enjeux techniques, économiques et environnementaux,

les principes d’une bonne gestion des apports de digestat,

les types de matériels avec leurs avantages et inconvénients.

Ces éléments sont à la fois un outil d’information dressant un état des lieux des connaissances sur les intérêts et impacts du digestat, et un outil de formation des agriculteurs qui doit les aider à valoriser au maximum le digestat, dans le respect de la réglementation, et pour le bénéfice de tous.

« Nous avons voulu relier toutes les informations technologiques, techniques, environnementales, et économiques sur l‘épandage du digestat dans un seul guide. L‘ouvrage va aider les agriculteurs à mieux maîtriser l‘épandage de digestat sur leurs parcelles, en leur livrant toutes les informations nécessaires. » souligne Sophie Carton, chef de projets à AgroParisTech et co-autrice du guide.

Qu‘est-ce que la méthanisation agricole ?

La méthanisation agricole est un procédé qui consiste à transformer de la matière organique (effluents d’élevage, produits végétaux, etc.) en biogaz par un processus de digestion anaérobie (sans oxygène). Elle génère également un co-produit, le digestat de méthanisation, qui est épandu sur des parcelles agricoles comme fertilisant ou comme amendement. Comme pour tout épandage de matières sur les sols agricoles, les caractéristiques du produit nécessitent des adaptations techniques, économiques et environnementales.

*L‘utilisation des digestats en agriculture : Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, Sophie Carton et Quentin Bulcke, téléchargeable ici .

Pour aller plus loin : visionnez la vidéo décrivant un épandage de digestat solide sur chaume à l’automne, avec un épandeur à table

A propos d‘AgroParisTech – AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.

L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque « AgroParisTech Executive ».

AgroParisTech se structure en 10 centres et campus en France dont 4 en Ile-de-France, 5 départements de formation et de recherche, 22 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et développement, 1 ferme expérimentale, 2 halles technologiques, des tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 2300 étudiants dont 13% de doctorants et 250 enseignants-chercheurs.

AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.

Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr