Lors du Together World Tour à Berlin, Ideal Standard présente sa collection Extra

Le Together World Tour d’Ideal Standard a atterri à Berlin le 16 juin, le deuxième d’une série unique d’événements numériques mêlant le design, l’art et l’architecture. A cette occasion, Ideal Standard a présenté Extra, sa gamme de vasques, lavabos et lavabos-plans issue d’Atelier Collections.

Le Together World Tour, créé par Ideal Standard, est une série d’événements liés à six villes emblématiques. Chaque destination offre un cadre visuel et culturel unique pour le lancement d’une nouvelle collection de produits de la marque.

Le co-directeur général d’Ideal Standard, Jan Peter Tewes, a déclaré : « Après le succès de notre première étape à Milan, nous sommes extrêmement heureux d’organiser le Together World Tour à Berlin et nous avons la chance d’être rejoints par des personnalités du monde de l’architecture pour créer un événement unique et spécial digne du riche patrimoine de design de la ville. Grâce à une expérience numérique cinématographique, nous avons pu mettre en lumière l’identité aux multiples facettes de cette magnifique ville, tout en démontrant notre propre héritage en matière de conception de salles de bains et notre engagement à façonner l’avenir de la vie moderne.



L’Allemagne, et à un moment donné Berlin, abritait également la célèbre école Bauhaus, fondée à l’origine par Walter Gropius à Weimar il y a plus de 100 ans. Le Bauhaus avait les mêmes convictions que nous : ce design doit être intemporel et utilisable par de nombreuses personnes. Le Bauhaus a fortement influencé le monde moderne et continue de le faire, avec la combinaison du design et de la fonctionnalité en son cœur. Notre gamme Extra est étroitement liée à ces valeurs, qui n’ont rien perdu de leur importance à ce jour.»

Durant cet événement, Jan Peter Tewes a été rejoint par le célèbre architecte et journaliste Joern Kengelbach pour visiter certains des sites architecturaux les plus passionnants de la ville, des sites historiques comme le Forum Humboldt et la porte de Brandebourg, ainsi que des chefs-d’œuvre modernes tels que Futurium et Cube Berlin.

Des célébrités se sont joints également à l’événement, notamment l’architecte britannique David Chip- perfield, les leaders du design et de l’urbanisme de Studio Graft, le directeur général et chef de la direction du Stiftung Humboldt Forum Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, et Roberto Palomba, le directeur artistique d’Ideal Standard, responsable de la conception.

EXTRA, gamme de vasques, lavabos et lavabos-plans influencée par le Bauhaus

Roberto Palomba a présenté en exclusivité la gamme Extra d’Ideal Standard. Elle a été conçue en partenariat avec son célèbre studio de design italien Palomba Serafini Associati et le fabricant.

Extra est influencé par le Bauhaus, défendant les valeurs selon lesquelles un objet peut être développé pour être beau, accessible et fonctionnel. La collection Extra se compose de vasques, lavabos et lavabos-plans au design intemporel. Ses lignes fines qui procurent une sensation de légèreté et son design aux angles parfaitement droits rappellent la pureté.

Roberto Palomba, co-fondateur de PS+A et directeur du design chez Ideal Standard, a déclaré : « La collection Extra incarne la perfection de la modernité minimaliste. Ses proportions parfaites s’adaptent à tous les espaces.»

En céramique, Extra a été soigneuse- ment conçu pour créer des vasques et lavabos légers mais solides. Disponible en finition blanc brillant, la collection offre de multiples configurations, allant du lave-mains de 45 cm à un lavabo double vasque de 120 cm. Quatre nouveaux lavabos-plans ont également rejoint la collection Extra, com- plétées par des meubles dédiés de la collection Conca, disponibles dans les finitions de meubles Atelier Collections dont Blanc mat, Anthracite mat et Orange Sunset mat, ainsi que Chêne clair, Chêne fumé et Noyer foncé.

Le prochain événement du Together World Tour aura lieu à Londres le 23 septembre 2021, suivi par Paris, Dubaï et Shanghai. Pour vous inscrire aux futurs événements, revoir les précédents et accéder à du contenu supplémentaire exclusif, visitez www.togetherworldtour.com