L’Euro NordicWalkin’Vercors s’engage sur la charte Eco-Manifestations Sportives de la Région Auvergne Rhône Alpes

L’Euro NordicWalkin’Vercors est pensé et organisé à travers divers axes transversaux : sportifs, touristiques, culturels, social… et prend en compte l‘aspect écologique très à cœur. L’évènement cherche à réduire considérablement son impact sur l’environnement en s’engageant au bon respect de la charte éco-manifestation de la région Auvergne Rhône Alpes. Grâce à l’ensemble des actions mises en place sur l’évènement, la plateforme « Eco–Manifestation » a décerné le diplôme Or à l‘Euro NordicWalkin‘Vercors.

L’Euro NordicWalkin’Vercors axe ses actions éco-responsables autour de plusieurs points, tels que l’environnement, la consommation et la production responsable, la communication, les transports et mobilités douces ou encore les actions sociales.

Environnement :

– Le territoire du Vercors est partenaire principal de l’événement, les gestionnaires communaux sont toujours consultés pour la validation des parcours.

– Les parcours ne passent que sur des sentiers existants et étant entretenus par le Parc Naturel Régional du Vercors.

– Aucun ravitaillement ou point de rassemblement ne se situe dans ou à proximité d’un espace sensible.

– Les sites de départ/arrivée sont nettoyés par les communes, les ravitaillements sont nettoyés par les bénévoles, le balisage est intégralement retiré.

– Des jalonettes réutilisables sont utilisées en grande majorité, ainsi que de la bombe à la craie (dégradable) et des panneaux réutilisables.

Consommation et productions responsables :

– Poubelles bi-flux à l’espace bénévole, aux ravitaillements et sur le village.

– Les gobelets réutilisables font partie de la liste du matériel obligatoire. Beaucoup de communication est faite en ce sens.

– Les ravitaillements sont alimentés avec l’eau du robinet exclusivement (pour l’eau plate).

– Les quantités sur les ravitaillements sont très largement optimisées. Les restes sont donnés aux bénévoles, ou à des associations type banque alimentaire ou resto du cœur.

– Des traiteurs locaux sont mis en avant pour les ravitaillements ou les repas : fromage, saucisson, pain… avec par exemple la Coopérative laitière Vercors lait.

– Les éclairages (sauf pour la sécurité) et alimentations électriques ne sont pas actifs la nuit en dehors des périodes de l’événement.

Communication :

– Réduction des supports papiers (versions numériques privilégiées)

– L’utilisation de supports de communications réutilisables (banderoles, pancartes) est favorisée.

– Le libre-service à la distribution massive est privilégié.

– Les quelques flyers et affiches sont imprimés sur du papier recyclé.

– Une charte éco-responsable pour les participants, les bénévoles et les partenaires est mise en place.

Transport, mobilités douces et énergie :

– Incitation au covoiturage afin d’utiliser un moyen de transport éco-responsable.

– Accès direct possible en train puis navette.

– L’ensemble des animations/commodités du site de départ/arrivée est 100% piéton

– Mise en place de système de navettes pour acheminer les participants sur les différents points de départ des épreuves.

Actions sociales :

– Pour les bénévoles : des moments de convivialité (apéritif, repas), des remerciements, l’envoie de photos souvenirs, des dotations (repas et cadeaux bénévoles) sont prévus tout au long de l’évènement.

– L’organisation est en relation avec les propriétaires et autres usagers du site afin de se coordonner avec eux sur les actions à mener pour éviter les conflits d’usage.

– L’ensemble du site de départ/arrivée est accessible pour les PMR, et des places publiques sont existantes pour ces derniers.

– L’évènement est en partenariat avec une association solidaire : ADPS

En 2020, les classes de primaires de Villard-de-Lans ont participé aux ateliers nutrition et aux gestes de premiers secours organisés par l’ADPS.

C’est à travers toutes ces actions, et bien d’autres, que l’Euro NordicWalkin’Vercors s’inscrit dans une logique de développement durable, en tentant de fédérer le tissu économique et social local et en s’ancrant dans un esprit montagnard respectueux de la nature tout en réduisant son impact environnemental. La nature est notre terrain de jeu, il est important de la préserver.