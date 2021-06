deprexis®, une thérapie numérique bientôt disponible en France

Déjà remboursée en Allemagne et bientôt disponible en France, deprexis® est une thérapie numérique destinée aux personnes adultes souffrant de dépression ou de troubles dépressifs. Développée par des spécialistes internationaux et distribuée en France par Ethypharm Digital Therapy (EDT), société du groupe Ethypharm, son efficacité a été démontrée à plusieurs reprises lors d’essais contrôlés randomisés. Basée sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et recommandée par un médecin, deprexis® devrait enrichir la prise en charge de la dépression qui touche une personne sur cinq en France au cours de sa vie. Des chiffres amplifiés par la crise sanitaire qui a fait de la santé mentale une priorité pour les instances de santé.

deprexis® est un dispositif médical marqué CE validé par de nombreuses études cliniques. Développée par GAIA AG, pionnier de la santé numérique, deprexis® est la première thérapie numérique en ligne (DTx) disponible en 9 langues. Reposant sur les principes des TCC qui ont fait leur preuve dans la prise en charge de la dépression, deprexis® est recommandée par un médecin pour une durée de 3 mois en complément du traitement habituel.

Grâce à l’intelligence artificielle, le programme est personnalisé en fonction du patient et de ses interactions. 10 modules simulent des dialogues par le biais de questionnaires, d’illustrations, de fiches de travail, d’enregistrements audio, de vidéos, sms, etc…

Selon le Dr Jan Philipp Klein médecin psychiatre de l’université de Lübeck (Allemagne) qui a dirigé plusieurs évaluations de deprexis® et a récemment donné une conférence sur la place des thérapies numériques dans le traitement de la dépression à la Conférence psychiatrique allemande, « l’utilisation de cette thérapie numérique permet, d’une part, de traiter la moitié des patients souffrant de dépression que les professionnels de santé sont actuellement incapables d’atteindre, et d’autre part, elle améliore le résultat lorsqu’elle est utilisée en complément des traitements actuels de la dépression. Le remboursement de deprexis® et d’autres thérapies numériques en Allemagne marque une véritable avancée dans le traitement de la dépression »

12 essais contrôlés randomisés ont démontré l’efficacité significative de deprexis® versus les groupes contrôle sur la réduction des symptômes dépressifs et ont confirmé l’augmentation des bénéfices lorsque deprexis® est ajouté aux plans de soins existants. Ces essais ont été complétés par une méta-analyse confirmant les résultats des études cliniques. Une étude pharmaco-économique a démontré également la baisse significative du coût de la prise en charge de la dépression.

Pour Hélène Moore, dirigeante d’Ethypharm Digital Therapy, « nous préparons le dossier de demande de remboursement pour deprexis® en France et au Royaume-Uni. Les études cliniques dont nous disposons sont robustes. Les autorités sanitaires ont accordé le remboursement en Allemagne, signe de la reconnaissance de l’efficacité du traitement. L’heure est venue aux solutions thérapeutiques digitales pleines et entières. »

A propos d’Ethypharm Digital Therapy

Pour développer et commercialiser des thérapies numériques ayant fait leurs preuves, Ethypharm a fait le choix de créer une nouvelle entité, Ethypharm Digital Therapy SAS.

Spécialisé notamment dans le domaine thérapeutique du Système Nerveux Central, Ethypharm souhaite que cette nouvelle structure devienne un leader européen dans le domaine disruptif des thérapies numériques. Ethypharm Digital Therapy se place à la croisée du laboratoire pharmaceutique et de l’entreprise digitale.

Créée en avril 2021, cette nouvelle entité dispose des droits exclusifs pour deux thérapies numériques bénéficiant d’un marquage CE et développées par GAIA AG, pionnier de la santé numérique. Ethypharm DTx assurera le marketing et la vente de deprexis® pour 4 pays européens : la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

A propos d’Ethypharm

Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines thérapeutiques : le Système Nerveux Central et les Soins d’urgence. Ethypharm commercialise ses médicaments en direct en Europe et en Chine, et s’allie à des partenaires en Amérique du Nord et au Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs, majoritairement basés en Europe et en Chine. Ethypharm collabore étroitement avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir l’utilisation appropriée et l’accès au plus grand nombre de ses médicaments.

Pour plus d’informations sur Ethypharm, visitez le site https://www.ethypharm.com/