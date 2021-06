İşbank choisit H2O.ai pour anticiper ses revenus, ses liquidités et les défauts de paiement par chèque

H2O.ai, société de logiciels leader sur le marché de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning, annonce que İşbank, officiellement appellée Türkiye İş Bankası, la plus grande banque privée turque, a choisi sa plateforme Driverless AI pour moderniser ses applications de prédiction des revenus, de prévision des liquidités et de prédiction des défauts de paiement par chèque, dans le but d’améliorer la précision de la planification des activités de la banque grâce à l’IA.

En partenariat étroit avec Maxitech, la branche Innovation d’İşbank basée à San Francisco, à l’initiative du projet, la banque turque a choisi d’adopter H2O Driverless AI suite à un premier projet réussi ayant montré : une amélioration des performances de Machine Learning (ML), une hausse des revenus et une réduction des coûts sur les processus de développement d’application existants.

Ümit Bilik, Chief Data Officer, Head of Data Management & Artificial Intelligence chez İşbank déclare : “Nous sommes ravis d’avoir choisi H2O.ai dans le cadre de notre collaboration avec Maxitech pour cette étape importante du renforcement de nos capacités en matière d’IA. Notre décision a été motivée par la création réussie et éprouvée de modèles de Machine Learning hautement performants, une amélioration démontrable de l’efficacité, l’expertise technique de H2O.ai et sa connaissance de notre domaine.”

Andrew Morris, Senior Vice President, EMEA, de H2O.ai ajoute, “Le fait qu’İşbank choisisse d’utiliser Driverless AI est une nouvelle illustration brillante de la manière dont un organisme financier innovant de la Zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie) s’approprie les technologies modernes d’IA et de ML dans le but d’améliorer la précision de ses prévisions dans la planification de ses activités, et être encore plus compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec İşbank et Maxitech pour les prochaines étapes de cette transformation digitale. ”

Durant le projet initial, İşbank, a constaté les résultats suivants :

Résultats des prédictions sur le revenu :

– une augmentation de performance de 8% avec l’Automatic Machine Learning (AutoML).

Résultats sur les prévisions de liquidités :

– une augmentation du chiffre d’affaires grâce à une gestion optimisée de la trésorerie dans 4000 distributeurs automatiques de billets pilotes, avec une réduction de 50 % de l’écart entre les prévisions de trésorerie.

– une réduction de l’effort de ré-entraînement des modèles, passant de cinq jours à six heures.

Résultats sur les prédictions des défauts de paiement par chèque :

– Grâce à l’AutoML, une réduction du temps de développement de nouveaux modèles passant de 2 mois à 2H30.

– Les équipes ayant des connaissances approfondies en IA peuvent apprendre/utiliser le modèle dans des délais plus courts.

En plus de ce premier accord de sélection par İşbank, Maxitech a présenté H2O.ai à Softtech, la filiale de développement de logiciels de İşbank, qui est l’une des plus grandes entreprises technologiques de Turquie. Les deux parties ont travaillé ensemble pour évaluer comment la plateforme Driverless AI de H2O.ai permettrait au Département Commercial d’aider ses clients turcs à se transformer numériquement pour devenir des organisations davantage pilotées par l’IA. En 2021, Softtech adopte un positionnement stratégique de visionnaire dans les besoins en plateformes d’apprentissage automatique sur le marché turc.

A propos d’İşbank

İşbank a été créée en 1924 en tant que première banque nationale de Turquie. Elle s’adresse aux distributeurs, PME et grandes entreprises auxquelles elle propose de nombreux services bancaires. Au premier trimestre 2021, İşbank est la plus grande banque privée de Turquie en termes de total des actifs, total des prêts et total des dépôts par rapport aux autres banques privées de Turquie. La banque dispose du réseau de distribution privé le plus étendu du pays avec 1 198 succursales nationales et 6 593 guichets automatiques au premier trimestre 2021. La part des partenaires hors succursales dans le total des transactions a augmenté de manière significative et atteint 96 % au premier trimestre 2021. Le nombre de clients numériques de la banque (services bancaires mobiles et sur Internet), qui ne cesse d’augmenter, a atteint 9,4 millions. İşbank opère également en dehors des frontières turques par le biais de ses 22 succursales étrangères (15 à Chypre du Nord, 2 à Londres, 1 à Bahreïn, 2 en Irak, 2 au Kosovo) et de 2 bureaux de représentation en Chine et en Égypte, ainsi que de 3 filiales détenues à 100 % en Allemagne (İşbank AG), en Russie (İşbank Russia) et en Géorgie (İşbank Georgia). Işbank a été désignée comme la banque turque ayant la plus belle valorisation de marque au niveau mondial dans le rapport « Banking 500 2021 » publié par Brand Finance, une importante société de conseil en stratégie et évaluation de marques internationales.

A propos de Softtech

Créée en 2006, Softtech est le plus important éditeur de logiciels de Turquie, présent dans 9 grandes villes parmi lesquelles Istanbul, Ankara, San Francisco, Shanghai et Francfort et employant plus de 1500 personnes. Expérimentées dans le domaine de la banque et de la finance, ses équipes développent des solutions orientées clients pour ses partenaires opérant dans différents secteurs.

A propos de Maxitech

Installé dans la Silicon Valley, l’épicentre de la tech, Maxitech se donne pour mission de traduire les technologies de pointe en innovations qui améliorent la vie des entreprises et des particuliers. Maxitech collabore avec de grandes entreprises pour stimuler leurs initiatives d’innovation en les mettant en relation avec les meilleures startups de leur domaine. Avec plus de quatre ans d’expérience dans la création de partenariats réussis entre entreprises et startups, Maxitech fait de l’innovation une réalité.

A propos de H2O.ai

H2O.ai est une entreprise de technologie d’IA innovante, très à l’écoute de ses clients, qui permet aux organisations d’aller plus vite, de prendre de meilleures décisions et d’automatiser leurs opérations. Grâce à des plateformes telles que H2O AI Hybrid Cloud et H2O Wave, les organisations peuvent rapidement créer des modèles et des applications d’IA utilisables dans le monde entier, mettant ainsi l’IA entre les mains des utilisateurs professionnels. L’ambition de H2O.ai est de démocratiser l’IA en permettant à tous de construire et d’accéder plus facilement à une IA mondiale et responsable. Ses équipes réimaginent en permanence ce qui est possible avec l’intelligence artificielle et travaillent avec sa communauté pour accélérer continuellement son rythme d’innovation. H2O.ai fournit des logiciels de data science et de machine learning open source leaders du marché, compte parmi ses utilisateurs près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 et bénéficie de la confiance de plus de 18 000 organisations et de centaines de milliers de data scientists dans le monde.