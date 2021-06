Le CIO lance sa campagne #StrongerTogether pour saluer les héros olympiques et adresser un message d’espoir et de solidarité à l’occasion de la Journée olympique

Le Comité International Olympique (CIO) lance aujourd’hui sa campagne olympique mondiale « Plus forts ensemble » (#StrongerTogether), laquelle rend hommage aux athlètes en retraçant leur parcours jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et en montrant comment ils ont continué à avancer alors même que le monde autour d’eux s’arrêtait. Cette campagne célèbre leur force, leur résilience et leur détermination à insuffler espoir, unité et inspiration aux citoyens du monde entier.

Diffusé en prélude à la Journée olympique (23 juin), le film réalisé dans le cadre de la campagne met à l’honneur des athlètes de renommée mondiale, parmi lesquels des olympiens d’hier et d’aujourd’hui tels qu’Usain Bolt, Naomi Osaka, Andre Degrasse, Yusra Mardini et Nyjah Houston. Tony Hawk est également à l’affiche, en tant que représentant de la communauté du skateboard, laquelle participe à ses tout premiers Jeux.

À travers le mot d’ordre « Plus forts ensemble », le film véhicule un message axé sur les personnes qui met l’accent sur le principe de solidarité défendu par le CIO, la conviction que le monde ne progresse que lorsqu’il avance ensemble, et le pouvoir irrépressible qu’ont les Jeux Olympiques de rassembler les personnes, les communautés et les sociétés sur terre.

Le film est disponible ici.

La campagne #StrongerTogether a été pensée afin d’unir les populations partout dans le monde et de susciter l’enthousiasme pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Mobilisation en ligne des passionnés d’Olympisme

Le 23 juin, plusieurs activités auront lieu sur les plateformes numériques du CIO afin de célébrer la Journée olympique. Il sera possible d’entrer en contact et de dialoguer, partout dans le monde, avec certains des plus grands athlètes de la planète et de puiser en eux l’inspiration ; citons à titre d’exemples une séance de yoga avec Christy Prior, des tchats avec Usain Bolt et le surfeur japonais Kanoa Igarashi, des séances d’entraînement et une séance de questions-réponses avec la star du tennis Venus Williams. Les activités proposées, qu’il s’agisse des entraînements en ligne ou des conseils sur la pleine conscience et le bien-être, mettront l’accent sur la force physique et mentale.

La Journée olympique partout dans le monde

Quelque 110 Comités Nationaux Olympiques (CNO) prévoient également d’encourager leurs concitoyens à bouger à l’occasion de la Journée olympique. Des activités seront organisées en présentiel lorsque les circonstances le permettent, notamment des courses de la Journée olympique, des jeux en extérieur pour les familles, des initiations sportives, des rencontres avec des olympiens et des ateliers consacrés aux valeurs olympiques. Des initiatives numériques, telles que des défis olympiques virtuels, des séances d’entraînement à distance, des tchats avec des olympiens, des quiz en ligne et des webinaires sur les valeurs olympiques, seront également proposées par les CNO.

Olympic Virtual Series

Les finales des toutes premières Olympic Virtual Series, l’événement sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques, seront diffusées en direct sur olympics.com le 23 juin.

Les amateurs de sports virtuels pourront choisir s’ils préfèrent regarder la retransmission olympique principale en direct ou des disciplines spécifiques. Les sports au programme sont le baseball, le cyclisme, l’aviron, la voile et le sport automobile.

Course « Lausanne, capitale olympique »

Le 23 juin, la course « Lausanne, capitale olympique », organisée par la Ville de Lausanne (Suisse) où est situé le siège du CIO, sera connectée.

Les organisateurs ont imaginé un parcours de près de 7 km sur les rives du lac Léman, qui permettra aux participants de découvrir certains des lieux lausannois les plus emblématiques de l’Olympisme et du sport. Tout au long de cet itinéraire, plusieurs personnalités, dont le président du CIO qui donnera le coup d’envoi de la course, guideront et encourageront les coureurs. Vous pouvez participer ici.

Thomas Bach, président du CIO : « Célébrons ensemble ce précieux esprit olympique »

« En cette année olympique extraordinaire, célébrer la Journée olympique revêt un caractère encore plus spécial qu’à l’accoutumée », a confié le président du CIO, Thomas Bach. Et de poursuivre : « Pour cette Journée olympique, alors que la planète tout entière est confrontée depuis bien trop longtemps au même combat et aux mêmes craintes en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le pouvoir qu’a le sport d’être porteur d’espoir et d’optimisme prend une dimension encore plus grande. La solidarité, l’espoir et l’optimisme – telle est la véritable signification du pouvoir du sport. C’est pourquoi en cette Journée olympique, célébrons ensemble ce précieux esprit olympique. »

La Journée olympique célèbre le rétablissement des Jeux Olympiques

Le concept de Journée olympique a été adopté à l’occasion de la 42e Session du CIO à Saint-Moritz en janvier 1948. La date retenue correspond à la création du CIO le 23 juin 1894 à la Sorbonne à Paris, lorsque Pierre de Coubertin a obtenu le rétablissement des Jeux Olympiques.

La première Journée olympique a été organisée le 23 juin 1948. Trente ans plus tard, dans l’édition de la Charte olympique de 1978, le CIO recommandait à tous les CNO d’organiser une Journée olympique afin de promouvoir le Mouvement olympique.

Au cours des 20 dernières années, la Journée olympique a été associée à la course de la Journée olympique partout dans le monde. Lancée en 1987, la course a pour but d’encourager tous les CNO à célébrer la Journée olympique et à promouvoir la pratique du sport grand public.

De plus amples informations sur la Journée olympique sont disponibles ici.