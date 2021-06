NTN-SNR et TotalEnergies s’engagent ensemble pour la mobilité

NTN-SNR, l’un des leaders mondiaux de la mécanique de précision et la division Lubrifiants de TotalEnergies, un acteur majeur dans la production et la distribution de lubrifiants, renouvellent leur confiance mutuelle en signant plusieurs collaborations stratégiques dans le secteur de la mobilité.

S’appuyant sur une relation professionnelle de plusieurs années, NTN-SNR et la division Lubrifiants de TotalEnergies mettent en commun leurs expertises spécifiques afin d’optimiser la lubrification des roulements développés pour répondre aux enjeux liés aux nouvelles mobilités et réduire leur empreinte carbone.

Dans le cadre de cette collaboration, les équipes d’experts de NTN-SNR et des Lubrifiants de TotalEnergies travaillent sur différents projets afin de proposer des solutions plus fiables, plus innovantes et répondant pleinement aux nouvelles exigences des constructeurs des industries automobiles et aéronautiques.

La proximité des deux centres de recherche, à Annecy pour NTN-SNR et à Solaize, au sud de Lyon pour TotalEnergies, simplifie les échanges techniques avec un accès facilité aux moyens d’essais ainsi qu’aux laboratoires d’analyses et de développement.

« Nos roulements subissent dans les motoréducteurs électriques pour automobiles de nouvelles contraintes de fonctionnement particulièrement sévères qu’il nous faut toujours mieux comprendre pour imaginer des nouvelles solutions de protection et ainsi garantir leur fiabilité au meilleur coût », explique Christophe Nicot, Directeur Recherche Innovation Développement NTN Europe.

« Depuis près d’un siècle, TotalEnergies est un partenaire incontournable pour les acteurs de l’industrie et de l’automobile. En renouvelant notre partenariat avec NTN-SNR, nous leur apportons des produits et services innovants, performants et respectueux des homologations et normes les plus contraignantes, et ainsi, les moyens de réduire leur empreinte carbone », déclare Pierre Duhot, Directeur Général de la division Lubrifiants de TotalEnergies.