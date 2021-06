MODERNITÉ, ÉLÉGANCE ET ÉMOTION : LE FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTE-CARLO DÉVOILE SON IDENTITÉ SONORE

60 ans… Un anniversaire que le Festival de Télévision de Monte-Carlo souhaitait marquer d’une pierre blanche. Tradition, protocole, cérémonial de l’emblématique tapis rouge mais aussi nouveauté et modernité d’un événement devenu incontournable : c’est ce qu’incarne l’identité sonore créée par Sixième Son pour le Festival. Une collaboration inédite pour faire vivre l’événement tout au long de l’année et qui sera à découvrir à l’occasion de la Cérémonie d’Ouverture le vendredi 18 juin 2021.

UNE STRATÉGIE SONORE BIEN ORCHESTRÉE

C’est à l’unanimité que le projet a été validé par la direction du Festival et ses responsables de la communication. « Le comité d‘écoute s’est vu immédiatement plongé dans l’univers du Festival et de ses moments d‘exception », précise Cécile Enrici, Directrice Exécutive du Festival. L’identité sonore devait véhiculer à la fois le frisson et le suspense inhérents à ce type d’événement au service de l’émotion des festivaliers, des célébrités et d’un plus large public qui suit l’actualité du Festival.

Savant mélange de tradition et de modernité, l’identité sonore a été pensée pour répondre aux codes classiques d’un Festival tout en s’affranchissant de l’univers trop protocolaire, parfois rébarbatif, souvent peu identitaire des musiques habituelles. Une mélodie jouée par un ensemble de violons répond à une batterie dynamique qui apporte rondeur, légèreté et cohérence à l’ensemble.

UN MODÈLE DE DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE

Vidéos promotionnelles, teasers, best of… L’identité sonore habillera la communication digitale du Festival tout au long de l’année mais a aussi été taillée sur-mesure pour l’événementiel. Elle rythmera Cérémonies d’Ouverture et des Nymphes d’Or et accompagnera chaque montée de scène des lauréats et des célébrités qui y sont honorées.

Fruit de la vision stratégique très globale des organisateurs du Festival, le dévoilement de l’identité sonore intervient au moment du lancement de la 60e édition qui se tiendra du 18 au 22 juin. Avec une notoriété établie dans le paysage télévisuel, le Festival de Télévision de Monte-Carlo a fait preuve d’audace pour laisser une empreinte non plus seulement visuelle mais sonore indispensable, et ainsi continuer à écrire l’histoire de sa marque.

Pour Cécile Enrici : « La 60e édition se doit de marquer l‘histoire de l‘événement. C‘est la raison pour laquelle cet anniversaire a été choisi pour déployer une identité sonore et asseoir encore davantage la notoriété du Festival dans le paysage de l‘audiovisuel et de ses grands rendez-vous annuels. Elle va apporter encore plus d‘émotion à notre large audience. »

Pour Laurent Cochini, Directeur général de Sixième Son : « La collaboration avec le Festival a trouvé son point d‘orgue dans la création réalisée avec le talent de toute l’équipe et notamment Eric Caissy et David Delazyn. Dotée d‘une forte personnalité, l‘identité sonore ne dénature pas l‘image du Festival mais vient au contraire lui apporter un supplément d‘âme et une amplitude qui feront retentir l‘événement tout au long de l‘année, en France et à l‘international. »

DÉCOUVREZ