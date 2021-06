Pour protéger l’environnement et les océans : l’assortiment To Go en porcelaine

À compter du 3 juillet 2021, une interdiction de vente du plastique jetable entre en vigueur au sein de l’Union européenne. Les mugs To Go jetables, les pailles, la vaisselle jetable, même en plastique biosourcé ou biodégradable, ainsi que d’autre produits pollueurs appartiennent désormais au passé. En ce qui concerne les alternatives pour les remplacer, Villeroy & Boch a une réponse claire : ses mugs To Go, ses coupelles To Go et ses boîtes à repas en porcelaine peuvent être réutilisés à l’infini, séduisent par leur esthétique et ne contiennent aucune substance toxique. De plus, le goût des boissons et des plats est ainsi aussi bon et authentique en déplacement qu’à la maison.

Adieu le plastique, bonjour la porcelaine

Sur le chemin vers le travail, lors d’une pause ou d’une promenade dans le parc : le café pris sur le pouce fait depuis longtemps partie du quotidien. Chaque heure en Allemagne, environ 320 000 gobelets jetables sont utilisés pour des boissons chaudes selon le Ministère fédéral allemand de l’environnement. 140 000 d’entre eux sont des mugs To Go. Résultat : des gobelets jetés négligemment polluent le paysage, finissent dans l’océan ou nuisent aux animaux. C’est pourquoi, une chose est sûre : le plastique jetable ne manquera à personne et encore moins à l’environnement. Malheureusement, de nombreuses alternatives à son utilisation ne sont pas non plus parfaites. En effet, toutes les solutions n’utilisant pas de plastique ne sont pas exemptes de substances nocives et neutres au goût. La porcelaine utilisée pour les mugs To Go peut en revanche dévoiler ici tous ses atouts : elle résiste au lave vaisselle et peut donc être réutilisée quasiment à l’infini. En outre, la porcelaine ne contient pas de substances nocives et offre ainsi un goût absolument inaltéré. C’est pour cette raison que Villeroy & Boch mise entièrement sur la Premium Porcelain, du mug au couvercle. Les mugs To Go, disponibles en deux tailles et déclinés dans des décors différents, pouvant également être personnalisés sur demande avec le design de l’entreprise des clients et clientes, offrent une alternative de haute qualité et durable.

Des produits réutilisables plutôt que jetables : coupelles To Go et boîtes à repas en porcelaine

Outres les mugs To Go, les contenants alimentaires jetables sont également concernés par l’interdiction européenne. À partir de 2023, les restaurants et traiteurs seront ainsi obligés de proposer leurs repas et boissons à emporter dans des contenants réutilisables et non plus jetables. Une solution parfaite : Villeroy & Boch propose des coupes en porcelaine, assorties à ses mugs To Go et déclinées en trois tailles qui conviennent merveilleusement pour emporter des encas, des salades ou un repas. Elles peuvent également être fermées avec des couvercles de sorte que les clients puissent emporter leur repas préparé dans la cuisine très facilement et le savourer avec insouciance. Après utilisation, il suffit de les laver de façon hygiénique au lave-vaisselle.

La nouvelle collection To Go & To Stay offre encore plus de choix en termes de tailles et de formes : ses boîtes à repas rectangulaires et rondes en Premium Porcelain proposées en tailles S, M et L sont parfaites pour des packs de petit-déjeuner, déjeuner ou piquenique. Pour les boissons et les aliments liquides comme les soupes ou les smoothies, To Go & To Stay propose deux mugs en Premium Porcelain blanche d’une contenance de 0,3 à 0,45 litres qui se ferment de façon hermétique grâce au couvercle correspondant. Ils peuvent de plus être utilisés pour boire car le couvercle de la collec-tion To Go doté d’une ouverture ergonomique s’y adapte également à la perfection.