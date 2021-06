Le Groupe Gambetta lance la commercialisation de « Ginkgo », une résidence de 128 logements collectifs et intermédiaires

Situé à la lisière du centre-ville de Tours dans un quartier vivant et familial, le programme « Ginkgo » se compose de cinq bâtiments de différents niveaux en R+1+combles, R+2+combles et en R+4+combles, permettant d’intégrer le projet dans son environnement. Proposant 128 logements « Ginkgo » accueille des logements collectifs, semi-collectifs et intermédiaires.

Conçu par le cabinet Parallèles Architecture, l’aménagement du site a pour objectif de respecter l’histoire industrielle et maraîchère du quartier en contribuant à sa végétalisation avec l’implantation d’un parc en cœur d’îlot.

Des logements offrant une grande qualité de vie

Chaque logement bénéficie de vastes balcons ou terrasses pensés pour une utilisation optimale grâce à leur profondeur, offrant des vues dégagées sur les espaces verts. Au sujet des prestations, on retrouve au sol des parquets stratifiés et du carrelage. Par ailleurs, 1 à 2 places de parking sont mises à disposition.

Éligible au dispositif Pinel et à la TVA réduite, « Ginkgo » offre la possibilité aux acquéreurs de réaliser un investissement immobilier de qualité sur une commune dynamique et une zone en pleine expansion.

De nombreuses commodités à proximité immédiate

Entre Loire et Cher, La Riche est connue pour être la ville de Ronsard, qui a fini ses jours au prieuré de Saint-Cosme, considéré à l’époque comme « le paradis sur Terre ». La commune offre toutes les commodités nécessaires à proximité immédiate du site : Hôpital Bretonneau, centres commerciaux, écoles allant de la maternelle à la faculté, loisirs (stade Tonnellé, piscine, racing, cinéma …) et culture (Château de Plessis, jardin botanique, Prieuré de St-Cosme). Elle profite également d’un large réseau de transports avec trois lignes de bus et une ligne de Tramway à venir.

Fiche technique :

Adresse : 147 rue Saint-François, 37520 La Riche

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Parallèles Architecture

Nombre de logements : 3 T1, 58 T2, 57 T3, 10 T4

Nombre de stationnements : 169 places

Prix des logements (TTC parking inclus): à partir de 136 000 € pour les T2, 189 000 € pour les T3 et 299 000 € pour les T4 en TVA réduite

Démarrage travaux : T4 2021

Date de livraison prévisionnelle : T4 2023