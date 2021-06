Le Trail EDF Cenis Tour reçoit le prix de l’évènement en montagne de l’année 2020 !

Mercredi 9 juin, à l’occasion des « Mountain Events Awards » organisés dans le cadre des salons Alpipro et Digital Montagne à Chambéry, KCIOP organisateur du Trail EDF Cenis Tour s’est vu remettre le premier prix de l‘évènement en montagne de l‘année 2020.

Les « Mountain Events Awards » récompensaient les meilleures initiatives évènementielles mises en œuvre dans les stations de ski et territoires de montagne durant l’année 2020.

Parmi les candidatures soumises à un jury composé de professionnels du tourisme du comité de Digital Montagne, 6 évènements avaient été nominés :

– Animation 2.0 « à emporter », organisée par l’Office de Tourisme de la Grande Plagne

– Memories, organisée par l’Office de Tourisme des Contamines

– Workshop virtuel + après-ski, organisé par la Compagnie des Alpes

– Plateforme digitale, développée par l’UTMB Group

– Festival Ewax à Valmorel, organisé par LM Productions

– Et le Trail EDF Cenis Tour, organisé par KCIOP

Le Trail EDF Cenis Tour a su s’imposer alors que le monde de l’évènementiel sportif était en suspens durant plusieurs mois en maintenant sa 11e édition en août dernier. A guichet fermé, plus de 1 500 participants avaient pris leurs dossards sur l’un des 5 parcours traversant les terres de Haute Maurienne Vanoise.

Le trail a été réalisé avec de nombreuses précautions. KCIOP avait mis en place un protocole sanitaire strict validé en amont de l’évènement par la préfecture de Savoie. L’ensemble des acteurs présents -participants, bénévoles, partenaires – ont su faire preuve de responsabilité et de bienveillance en suivant rigoureusement les mesures sanitaires imposées. Ce nouveau protocole sur la scène de l’évènementiel avait permis de démontrer la possibilité de s’adapter au contexte actuel et de proposer des évènements de demain, où la santé de chacun est d’autant plus une priorité.

Une belle occasion pour l’organisation de faire le bilan de cette 11e édition.

« Au-delà d’un bel évènement sportif, le Trail EDF Cenis Tour est un formidable outil de communication au service de la promotion touristique de la Haute Maurienne Vanoise, de Val Cenis et de Bessans, qui permet de générer des retombées économiques directes évaluées à près de 500 000 € en 2020.

C’est aussi un évènement sur lequel les partenaires sont très impliqués et j’en profite pour les remercier à nouveau. Ils ont su faire preuve de patience et d’adaptabilité. C’est une belle récompense collective ! » déclare Annabel Lascar-Kam Présidente de KCIOP.

La 12e édition du Trail EDF Cenis Tour aura lieu les 31 juillet et 1 août 2021.

A propos de KCIOP :

KCIOP conçoit et produit de grands événements dans le domaine des sports outdoor :