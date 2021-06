Covidliste et Vite Ma Dose s’associent pour faciliter l’accès à un rendez-vous rapide dans les zones tendues

Alors qu’il peut être difficile, dans les grandes villes, de trouver rapidement un rendez-vous pour se faire vacciner, Covidliste, initiative citoyenne soutenue par le gouvernement, annonce en association avec Vite Ma Dose, initiative citoyenne recommandée par le gouvernement, le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité.

Le principe : alerter les volontaires inscrits sur Covidliste lorsqu’un grand nombre de doses est rendu disponible sur les sites de prise de rendez-vous analysés par Vite Ma Dose (Doctolib, Maiia, Ordoclic, KelDoc, Mapharma.net, Avec Mon Doc).

Le bénéfice : maximiser les chances de trouver un rendez-vous sans avoir à le chercher, là où il est difficile d’en trouver.

« Je tiens à remercier Guillaume Rozier et toute l’équipe de Vite Ma Dose de nous ouvrir l’accès à leurs données », commente Martin Daniel, co-fondateur de Covidliste. « Grace à cette association, nous donnons la possibilité aux Français non vaccinés d’accéder à un rendez-vous le plus rapidement possible sans avoir à le chercher. Avec cette évolution, nous restons fidèles au principe fondateur de Covidliste : alerter les volontaires de la disponibilité de doses en maximisant les chances de rendez-vous, pour les professionnels de la vaccination comme pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. » poursuit-il.

« Vite Ma Dose permet, grâce à ses algorithmes avancés, de simplifier et fluidifier la recherche de créneaux de vaccination au plus proche de chaque Français », indique Guillaume Rozier, fondateur de Vite Ma Dose. « En tant que producteur d’Open Data, nous sommes heureux de nous associer à Covidliste afin de rendre la campagne de vaccination encore plus accessible à chacun. » ajoute-t-il. « Félicitations à toutes les équipes de Covidliste pour le développement de cette fonctionnalité qui permettra d’optimiser la campagne de vaccination ».

Trouver un rendez-vous, un exercice difficile dans les grandes villes

A Paris, Lille, Lyon ou encore Bordeaux, pour trouver un rendez-vous, il faut soit tomber au bon moment, soit passer des heures à le chercher. Être alerté qu’un grand nombre de vaccins est disponible dans ces villes, c’est maximiser ses chances de trouver un rendez-vous.

A Paris, par exemple, 14 000 doses sur les 7 prochains jours sont en moyenne rendues disponibles chaque jour depuis le 28 mai. Lorsque 1 000 créneaux sont ouverts, ils sont réservés en moins d’une heure.

Covidliste x Vite Ma Dose, comment ça marche ?

Au moment de leur inscription sur Covidliste, les volontaires remplissent un formulaire précisant, outre leur adresse, leur numéro de téléphone et leur email, le périmètre géographique maximum où ils peuvent se rendre, et la fréquence journalière maximale à laquelle ils souhaitent être alertés.

Les volontaires sont alertés par email dès qu’un grand nombre de rendez-vous est disponible dans le périmètre géographique défini, non plus uniquement dans les centres partenaires de Covidliste mais dans l’ensemble des points de vaccination scannés par Vite Ma Dose (agrégation des rendez-vous disponibles sur Doctolib, Maiia, Ordoclic, KelDoc, Mapharma.net, Avec Mon Doc).

Tous les volontaires déjà inscrits sur Covidliste qui n’ont pas accepté de mise en relation avec un point de vaccination ont d’ores et déjà accès au service. Ils vont recevoir / ont reçu un email leur demandant de définir leurs critères d’alerte.

Nota bene : Covidliste ne peut garantir qu’un rendez-vous soit disponible dans les délais demandés par les volontaires.

Covidliste, une aide précieuse pour les points de vaccination des zones non tendues

En parallèle, Covidliste, devenue la plus grande liste d’attente à la vaccination de France, continue d’alerter les volontaires inscrits dès lors qu’un des 3 000 centres partenaires rend des doses disponibles directement sur le site. Les équipes Covidliste travaillent main dans la main avec les centres de vaccination pour leur permettre d’augmenter leurs chances d’écouler leurs doses, une nécessité absolue lorsque des rendez-vous n’ont pas été honorés ou lorsque des doses issues de flacons ouverts n’ont pas trouvé preneurs.

Passer par Covidliste dans les zones non tendues, c’est disposer d’un rendez-vous rapidement en s’assurant d’être utile aux professionnels de la vaccination.

Pour garantir la fluidité du service, toutes les personnes inscrites qui ont déjà été vaccinées sont invitées à se désinscrire de Covidliste. Leurs données sont intégralement supprimées.

Vite Ma Dose, le moteur de recherche de référence pour la vaccination anti-Covid19

En parallèle, Vite Ma Dose propose désormais un système d’alerte sur son application mobile, iOS et Android, utilisée par plus d’un million de Français. Les utilisateurs peuvent s’abonner à un ou plusieurs centres de vaccination de leur choix, ils recevront alors une alerte par notification push dès qu’un créneau de vaccination se libèrera.

Le site internet Vite Ma Dose donne la possibilité de trouver un créneau de vaccination facilement et rapidement.

A propos de Covidliste

Covidliste est un site qui alerte les volontaires à la vaccination de la disponibilité rapide de doses de vaccins près de chez eux. Initiée par Martin Daniel, Mathieu Ripert et le Dr Antoine Roux, portée au quotidien par plus de 150 bénévoles, Covidliste est une initiative citoyenne sous l’égide de l’association Hostolab et soutenue par le gouvernement. Sa mission : fluidifier la campagne de vaccination en maximisant les chances de rencontres entre les doses mises à disposition par les professionnels de la vaccination et les Français non encore vaccinés.

A propos de Vite Ma Dose

Vite Ma Dose est un outil de CovidTracker permettant de trouver facilement et rapidement un créneau de vaccination. Initiée par Guillaume Rozier, c’est aujourd’hui une initiative citoyenne portée par plus de cent bénévoles, et recommandée par le Président de la République. Vite Ma Dose a développé des algorithmes avancés afin de détecter et d’agréger tous les créneaux de vaccination disponibles sur l’ensemble des plateformes de réservation, comme Doctolib, Keldoc et Maiia par exemple. Plus de 20 millions de recherches sont effectuées chaque semaine sur Vite Ma Dose.