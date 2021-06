Philips SpeechLive offre désormais la reconnaissance vocale directe dans les applications tierces

Une nouvelle application de bureau capable d’aider les clients à accroître leur productivité et leur efficacité par la voix .

Speech Processing Solutions, le numéro un mondial de la dictée professionnelle, a annoncé la toute dernière innovation de sa solution de dictée et de transcription en ligne, Philips SpeechLive : Grâce à la nouvelle application de bureau pour Windows, les utilisateurs peuvent désormais dicter directement dans l’application de leur choix.

Pour répondre à une demande croissante de documentations et d’écrits, la reconnaissance vocale avec un processus de création de documents efficace est devenue une nécessité. Philips SpeechLive offre à ses utilisateurs la possibilité de dicter directement dans leurs applications de bureau telles que Microsoft Word ou Outlook. La nouvelle application SpeechLive offre une reconnaissance vocale plus conviviale et pratique qui permet à l’utilisateur de gagner encore plus de temps et d’éviter les erreurs susceptibles de se produire quand on copie et colle des extraits de texte à partir d’une autre fenêtre.

Plus de temps pour se focaliser sur l’essentiel

«SpeechLive s’impose sur le marché de la dictée dans le cloud et de la reconnaissance vocale. Notre toute nouvelle application de bureau SpeechLive est une solution clé qui permettra à nos utilisateurs de gagner un temps précieux, auparavant perdu en documentation administrative, en se focalisant sur leurs métiers et des tâches à plus forte valeur ajoutée, telle que la recherche de nouveaux clients », explique Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions.

Nouvelle application mobile de dictée

Philips SpeechLive dispose également d’une version mobile pour smartphone qui permet aux utilisateurs d’être productifs partout. L’application vient s’ajouter à la large gamme de logiciels de Philips, permettant ainsi aux clients de transcrire leurs voix en texte partout et à tout moment.

Pour plus d’informations sur le produit et la version d’essai, veuillez consulter le site : www.speechlive.com

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société internationale de technologie et un leader mondial des solutions de dictée. Plus de quatre millions d’utilisateurs dans le monde travaillent avec les solutions de reconnaissance vocale développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels de travail en ligne et pour ordinateur de bureau ainsi que des appareils de dictée. Ces solutions intelligentes font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur leurs tâches principales, rendant ainsi leur travail plus efficace, plus orienté client et plus rentable.

SPS, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu’un réseau de plus de 1000 partenaires de distribution et d’exécution dans le monde entier.

