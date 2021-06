OneStock et MyFeelBack unissent leurs technologies pour faire rimer local et digital dans le magasin du futur

Dans le cadre de l’appel à projets READYNOV porté par la Région Occitanie, les scaleups toulousaines OneStock et MyFeelBack ont décidé d’unir de nouveau leurs forces et de lancer une initiative commune : « Omnicanalité 3.0« , centrée sur le magasin et l’expérience retail de demain.

Forts de plus de 10 années de recherche et développement dans l’orchestration de commandes pour OneStock, et dans la collecte et l’analyse de données clients pour MyFeelBack, les deux sociétés, déjà bien implantées sur le marché de la digitalisation du commerce, ont eu l’idée d’unir leurs technologies pour développer de nouveaux usages, avec le soutien de la Région.

Ce projet inédit fait suite à une première collaboration entre les deux Toulousains en 2014, déjà sous l’égide de la Région, basée sur l’analyse prédictive des comportements des acheteurs en ligne, afin d’identifier le bon moment et la bonne action pour déclencher la validation du panier.

Aujourd’hui, il s’agit d’aller encore plus loin dans la connaissance client et la progression des taux de transformation d’achat. Les technologies complémentaires de OneStock et de MyFeelBack peuvent désormais analyser l‘intégralité du parcours client online et offline et lui offrir une expérience personnalisée en magasin, tout en tirant parti du meilleur du digital (et de l’IA) et du local (connaissance client, conseil, accompagnement, présentation « physique » des produits).

Repenser le magasin du futur

Objectif du nouveau projet « Omnicanalité 3.0 » : Créer une plateforme omnicanale qui mette en place des dialogues entre le client et la marque quel que que soit le canal de vente choisi pour:

accompagner de manière personnalisée le parcours du consommateur,

donner le contrôle au client pour qu’il exprime ses préférences et puisse rapidement trouver ou retrouver les produits qu’il aime en ligne ou en boutique,

humaniser l’expérience omnicanale en redonnant un rôle clé aux vendeurs en magasin à l’heure de la digitalisation et de consommateurs hyper-renseignés

A terme, la technologie sera exploitée en toute autonomie par le client via des bornes en cabine, dans les rayons ou via des tablettes vendeurs, pour enrichir l’expérience du consommateur tout au long de sa visite.

« La crise sanitaire que nous traversons a considérablement accéléré l‘évolution des usages et la digitalisation des enseignes. Nous avons énormément appris au cours de cette année aux côtés de nos clients, sur l‘importance de l‘agilité, de la capacité à offrir un parcours omnicanal et la nécessité de proposer une expérience personnalisée et définitivement locale. Ce projet s‘inscrit plus que jamais dans le développement du magasin du futur autour de l‘humain, de l‘expérience et de la rentabilité.« Romulus Grigoras, CEO & fondateur de OneStock

« Penser le magasin de demain revient à humaniser l’expérience omnicanale en favorisant des modes de consommation raisonnés, favoriser la qualité à travers du conseil et des services, avoir des informations sur le produit, de la fabrication jusqu’à la commercialisation. » Stéphane Contrepois, Fondateur de MyFeelBack

À propos de OneStock :

OneStock est un éditeur de logiciel omnicanal d’unification des stocks à destination des acteurs du retail qui souhaitent optimiser la gestion de leurs commandes pour réduire leurs ruptures de stocks et booster leurs ventes. Pionnier des nouveaux scénarios de vente en ligne et d’expédition (Click&Collect, Ship from Store, Order in Store, RDV personnalisés en magasins…), OneStock est aujourd’hui le leader du commerce unifié en Europe et opère dans 20 pays.

L’OMS (Order Management System) OneStock est adopté par des leaders du retail de tous secteurs en Europe : LVMH, ManoMano, INTERSPORT, Sergent Major, PicWic Toys, Camaïeu, Truffaut, Jules, ba&sh, Kiloutou, Wurth, Sport 2000, Orchestra, Pimkie, Darjeeling, Eram ou encore Ted Baker, Pets At Home, WhSmith, Monsoon Accessorize, et Jigsaw à l’international.

La vision « human-centric » de OneStock fait de l’OMS l’outil idéal pour accompagner les vendeurs et faciliter les achats des clients en toutes circonstances. OneStock est d’ailleurs à l’origine de nombreuses actions sociétales et environnementales, parmi lesquelles le mouvement #SauvonsNoël (avec plus de 150 enseignes partenaires) destiné à soutenir les commerces en encourageant les consommateurs à acheter auprès d’enseignes françaises pendant la crise liée au COVID19.

Pour plus d’informations : https://www.onestock-retail.com

À propos de MyFeelBack :

MyFeelBack est un logiciel SaaS permettant de collecter des feedbacks clients via des questionnaires intelligents et ultra-ciblés. Notre solution transforme instantanément le feedback de vos clients en source de business en offrant aux entreprises un moyen simple de déclencher des actions personnalisées basées sur les informations collectées. En résumé, nous aidons les entreprises à déclencher des actions marketing ultra-personnalisées, favoriser la prise de décisions à partir d’indicateurs concrets, et enrichir leur base client en continu avec de l’information ultra qualifiée.

Pour plus d’informations : https://www.myfeelback.com/fr

À propos de READYNOV :

Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance et de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI), la Région souhaite renforcer la dynamique partenariale entre les acteurs du système régional d’innovation et miser sur la complémentarité des compétences pour faire émerger les produits et les emplois de demain. Par ailleurs, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité mobiliser, dans le cadre des programmes opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 et Languedoc-Roussillon 2014-2020, une partie des fonds européens sur les projets collaboratifs de Recherche, Développement et Innovation. C’est dans ce contexte que la Région a lancé l’appel à projets READYNOV.