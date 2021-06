Première mondiale : Pierre Fabre lance le Green Impact Index

Le 1er outil de cotation pour mesurer, améliorer et communiquer par A, B, C ou D

l’impact environnemental et sociétal des produits cosmétiques et de santé familiale, selon une méthodologie validée et cautionnée par AFNOR certification

Le groupe Pierre Fabre innove en lançant le Green Impact Index, un outil qui permet de mesurer et de communiquer de manière transparente l’impact environnemental et sociétal des produits cosmétiques et de santé familiale. Grâce au Green Impact Index, les consommateurs seront informés de la performance éco-sociétale des produits du Groupe par une simple lettre (A, B, C ou D). Un score de A ou de B signifie que le produit est éco-socio-conçu dans la mesure où il répond à un nombre suffisant de critères de performance environnementale et sociétale selon des référentiels internationalement reconnus.

Outre l’information des consommateurs, le Green Impact Index va permettre à Pierre Fabre d’améliorer le profil éco-sociétal de ses produits avec pour objectif que la moitié de son portefeuille soit éco-socio-conçue d’ici 2023. L’outil est déjà utilisé en interne depuis 2 ans pour s’assurer de l’éco-socio-conception des nouveaux produits (score A ou B).

Le Green Impact Index a été imaginé et développé par Green Mission Pierre Fabre, l’entité du groupe qui impulse et fédère ses initiatives en matière de naturalité et de développement durable. Elle s’est notamment appuyée sur les 3000 Analyses de Cycle de Vie (ACV) des produits ou des emballages réalisées par le Groupe depuis plus de 10 ans pour mettre au point une méthodologie qui repose sur l’évaluation de 20 critères :

14 critères d’impact environnemental répartis entre l’éco-conception de l’emballage, l’éco-conception de la formule, l’impact de la fabrication du produit et le transport des matières premières. Ces 14 critères pèsent pour 2/3 de la note finale.

6 critères d’impact sociétal qui recouvrent le Made in France, les certifications ou labellisations Bio, Commerce Equitable, Origine France Garantie et Vegan, ainsi que les programmes d’engagement sociétal de la marque. Ces 6 critères représentent 1/3 de la note finale.

La fiabilité et la robustesse de la méthodologie ont été évaluées et cautionnées par AFNOR Certification, un organisme tiers indépendant. AFNOR Certification réalisera chaque année un audit afin de vérifier et garantir la fiabilité des cotations réalisées par Pierre Fabre sur ses produits.

Le déploiement du Green Impact Index se fera progressivement. Les scores des premiers produits cotés sur les marques Avène, A-Derma, Ducray, Klorane, René Furterer, Naturactive, Elgydium et Arthrodont sont d’ores et déjà affichés sur le site corporate du Groupe (lien). Ces premières cotations couvrent une grande variété de catégories (shampoings rincés ou secs, gels douche, crèmes de soin visage et corps, soins anti-acnéique, dentifrices, huiles essentielles, compléments alimentaires…) afin de démontrer la capacité du Green Impact Index à s’adapter à tous les types de cosmétiques et de produits de santé familiale. De nouveaux produits seront cotés et affichés tous les mois et l’affichage des scores se fera directement sur les sites internet des marques d’ici la fin de l’année.

« Le Green Impact Index est une réponse à la défiance croissante des consommateurs et des patients vis-à-vis des marques sur leur capacité à respecter l‘environnement, à s‘engager pour la société et à le communiquer de façon transparente et vérifiable. Chez Pierre Fabre, nous sommes depuis toujours dans l‘action sur ces sujets, et le Green Impact Index que nous lançons aujourd‘hui vient le confirmer. Pour la première fois, les consommateurs pourront choisir un produit cosmétique ou de santé familiale en toute connaissance de cause sur son impact éco-sociétal et avec l‘assurance d‘une information fiable et détaillée sans artifice » a déclaré Eric Ducournau, Directeur Général du Groupe Pierre Fabre.

« Le Green Impact Index est une notation simple, solide scientifiquement et transparente. Elle va permettre à chacun de faire des choix éclairés, en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Et elle va nous permettre de progresser. Ses 20 critères guident déjà nos chercheurs et nos ingénieurs pour améliorer l‘éco-socio-conception de nos produits. Ils encouragent aussi nos marques à s‘engager dans des programmes en faveur de la biodiversité, de l‘éducation thérapeutique, des associations de patients ou de la lutte contre la précarité » a déclaré Florence Guillaume, Directrice Green Mission Pierre Fabre.

« Nous avons plus de 10 ans de recul sur les analyses environnementales des produits. Pierre Fabre a fait partie des pionniers de l’expérimentation française puis européenne sur l’affichage environnemental. Aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer une cotation socio-environnementale des produits, utilisable aussi bien sur les produits cosmétiques que de santé familiale. Notre méthodologie est particulièrement exigeante : elle fait porter l’intégralité de la notation environnementale sur les phases du cycle de vie du produit maîtrisées par l’industriel, et s’appuie sur des normes, des labels et des référentiels reconnus officiellement » a complété Séverine Roullet-Furnemont, Directrice RSE & Développement Durable au sein de Green Mission Pierre Fabre.

Erwan Chagnot, Auditeur expert RSE AFNOR, a déclaré : « Avec le Green Impact Index, Pierre Fabre s‘inscrit dans une démarche de transparence et d‘amélioration continue dont nous avons évalué et confirmé la robustesse et la fiabilité. Nous nous réjouissons qu‘un groupe comme Pierre Fabre participe à la mise en œuvre de l‘affichage des informations sur les performances environnementales et sociales des produits dont la loi récente relative à la lutte contre le gaspillage et à l‘économie circulaire (loi AGEC) a entériné le principe. »

A propos de Green Mission Pierre Fabre

Lancée en 2019, Green Mission Pierre Fabre est une entité et une dynamique transversale portant sur la naturalité et l’éco-socio-responsabilité des activités et des produits. Elle fédère toutes les initiatives du Groupe en matière de RSE et développement durable afin que Pierre Fabre contribue à sa hauteur à l’objectif mondial de neutralité carbone en 2050 visé par l’Accord de Paris sur le Climat (2015).

Dans cette perspective de long-terme, le groupe Pierre Fabre s’est fixé des objectifs ambitieux et mesurables à court et moyen-terme :

Depuis 2020, 100% des nouveaux produits sont éco-socio-conçus

D’ici 2023, 50% du catalogue produits sera éco-socio-conçu

D’ici 2025, réduction de 30% des émissions de CO2 vs 2015

D’ici 2025, réduction de 25% de la consommation d’énergie vs 2015

D’ici 2025, 25% de l’énergie utilisée par les usines sera issue de source renouvelable

Depuis 2012, la démarche RSE du Groupe est évaluée par un organisme extérieur selon la norme ISO 26000. Dès 2015, AFNOR Certification attribuait à Pierre Fabre le niveau « Exemplaire » de son référentiel AFAQ 26 000, une première pour une entreprise française de près de 10 000 collaborateurs.

En 2020, Ecocert Environnement a évalué pour la 2ème année consécutive la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe selon la norme ISO 26000 du développement durable et a confirmé l’attribution du niveau « Excellence ».

A propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2ème groupe pharmaceutique indépendant français et le leader en France des produits vendus hors prescription en pharmacie. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales et marques internationales dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care.

En 2020, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 65% à l’international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, fabriquant plus de 95% de ses produits en France, le groupe emploie près de 10 000 collaborateurs dans le monde et distribue ses produits dans 130 pays.

Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d’actionnariat salarié.

Pour plus d’informations, consultez la page www.pierre-fabre.com