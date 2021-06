Le camping Sylvamar ***** bouillonne grâce à son volcan aquatique

Le camping Sylvamar situé dans les Landes ouvre ses portes vendredi 04 juin 2021et inaugurera sa nouvelle attraction le 18 juin. L’heure des vacances a sonné, petits et grands vont enfin pouvoir découvrir le tant attendu nouveau parc aquatique dans une décoration digne des plus prestigieux parcs d’attraction : un volcan aux dimensions fantastiques…

Sylvamar est en ébullition !

Situé sur une pinède de 25 hectares, le camping Sylvamar à Labenne est un des fleurons touristiques dans le département des Landes. Pour sa réouverture, il voit les choses en grand : une animation aquatique unique en Europe sur le thème du volcan. Le bassin, situé au cœur du cratère mesure 450m2 pour 1m de profondeur. Cascades, geyser central, jets de brume & de brouillard & jets éruptifs complètent une expérience hors du commun. Pour plonger dans le bassin, les vacanciers pourront emprunter le toboggan de 80m de long (dont une partie transparente) avec un départ aérien à plus de 9m de haut. La « rivière de lave », quant à elle, est longue de 43m, ponctuée de rapides et de bassins apaisés. De quoi divertir toute la famille et découvrir de nouvelles sensations fortes au soleil !