Nouvel afficheur de co2 ambiant testo 160 av : comment bien estimer et anticiper les besoins en renouvellement d’air intérieur pour réduire les risques d’infection liés à la covid19 ?

Depuis le 19 mai, de nombreux Etablissements Recevant du Public (centres commerciaux, musées, …) ont réouverts. Dans le cadre du protocole sanitaire pour lutter contre la Covid et limiter les risques d’infection, il est nécessaire de renouveler l’air intérieur dans ces ERP comme dans tous les locaux tertiaires et industriels. La mesure du C02 détermine le niveau de qualité de l’air ambiant. Plus la valeur de C02 est élevée, plus la qualité de l’air intérieur se dégrade et plus le risque de propagation du virus devient important.

Appareil de mesure connecté simple et efficace, le nouvel indicateur de C02 ambiant testo 160 AV permet non seulement d’estimer les besoins en renouvellement d’air par la mesure de dioxyde de carbone mais aussi d’alerter afin de ventiler l’espace et de mémoriser les données pour aider à fixer des jauges de présence dans un lieu.

Testo 160 AV : afficher, mesurer et alerter sur la concentration de C02 ambiant pour savoir quand renouveler l’air

Le nouvel indicateur de C02 ambiant testo 160 AV mesure la qualité de l’air intérieur au travers de la quantité de C02 concentré dans un lieu. En se référant à la norme NF EN 13779 relative à la ventilation des bâtiments non résidentiels, il affiche non seulement la teneur en dioxyde de carbone mais aussi des alarmes visuelles à l’aide de LED de couleur basées sur le principe du feu tricolore.

A partir d’un seuil préprogrammé de 1000 ppm correspondant à une qualité d’air modérée et à des valeurs trop élevées dans le contexte de la Covid-19, l’alarme passe à l’orange ou au rouge. Ce moyen visuel permet de savoir immédiatement à quel moment le renouvellement d’air du local est nécessaire.

Testo 160 AV : enregistrer et mémoriser les valeurs pour fixer des jauges de présence

Disposant d’une fonction mémoire, l’indicateur de C02 ambiant testo 160 AV aide à fixer des jauges de présences en tenant compte de l’historique des valeurs de C02 relevées et du nombre de personnes présentes dans un lieu donné à l’instant T.

Grâce à cet enregistreur Wifi connecté, toutes les données sont enregistrées et sauvegardées automatiquement dans le Cloud sécurisé Testo (accès gratuit).

En cas de dépassement des limites, le gestionnaire du site peut être alerté à distance via SMS et/ou par email.