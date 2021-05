L’aluminium léger donne au QASHQAI une longueur d’avance

Le tout nouveau Nissan QASHQAI sera le premier modèle de la marque construit en Europe avec un nombre important de panneaux en aluminium léger.

Le capot, les portes et les ailes avant sont emboutis à partir d’une feuille d’alliage d’aluminium, ce qui rend la carrosserie du nouveau Nissan QASHQAI 60 kg plus légère que celle de la version précédente. Cela améliore l’efficience du véhicule en matière d’émissions et permet d’accueillir davantage de technologies, comme par exemple le groupe motopropulseur électrifié du nouveau QASHQAI.

Nissan a réalisé un investissement de 52 millions de livres sterling pour la production d’aluminium au sein de son usine de Sunderland. Ce qui a permis l’installation de cette deuxième ligne de presse extra-large, lancée l’année dernière, mais également celle du cyclone – une installation de recyclage qui fait exploser les déchets de ferraille à 150 km/h et peut traiter plus de sept tonnes de métal par heure, garantissant ainsi moins de pertes et un processus de production plus écologique.

Au fur et à mesure que les capots et les portes sont emboutis, les restes de matière sont déchiquetés et extraits, tout en conservant les différentes qualités d’aluminium séparées.

Cette séparation permet à Nissan de renvoyer des déchets de haute qualité à ses fournisseurs. Ceux-ci transforment ces déchets en feuilles d’alliage d’aluminium et les renvoient à Nissan pour une utilisation en production.

Ce système de recyclage en « circuit fermé » récupère les rebuts d’aluminium, réduisant ainsi les déchets et les émissions de CO2. Cela contribue à l’objectif que Nissan s’est fixé d’atteindre la neutralité carbone dans toutes les opérations de l’entreprise et le cycle de vie de ses produits d’ici 2050.

« Nous continuons à chercher des moyens de rendre nos véhicules et notre processus de fabrication plus durables, et l’utilisation d’aluminium léger dans le nouveau QASHQAI en est un excellent exemple. Nous continuons d’améliorer l’efficacité et la durabilité de nos opérations de fabrication. Sunderland jouera un rôle clé dans le respect de l’engagement de la société en matière de neutralité carbone », explique Alan Johnson, Vice President Manufacturing de Nissan Sunderland.

Le recyclage de la ferraille d’aluminium permet d’économiser plus de 90% de l’énergie nécessaire pour créer une quantité comparable à partir de matières premières.

Dans le cadre des efforts de l’entreprise pour atteindre la neutralité carbone, chaque nouvelle gamme de véhicules Nissan lancée d’ici 2030 sur les marchés clés sera électrifiée.

Très récemment, Nissan a également annoncé un projet d’expansion majeure de sa production d’énergie renouvelable à Sunderland, au Royaume-Uni, avec une extension de 20 MW de son parc de panneaux solaires.

Si elle est approuvée, cette extension de 37 000 panneaux permettrait à l’usine de tirer 20% de son énergie de toutes les sources renouvelables présentes sur le site, suffisamment pour construire chaque Nissan LEAF zéro émission vendue en Europe.