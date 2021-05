Lancement en France de la Nouvelle Fiat Tipo Sport

La gamme Tipo MY21, totalement renouvelée en janvier dernier, s’enrichit d’une toute nouvelle finition au design encore plus dynamique et au fort contenu technologique, tant en termes d’équipements de sécurité que d’infodivertissement : la Tipo Sport. Affichant une sportivité plus affirmée, la Tipo Sport constitue un parfait complément aux gammes Tipo & CROSS en s’adressant à une clientèle plus jeune à la recherche d’une voiture à forte personnalité et un haut niveau technologique pour un tarif accessible. En France, la Tipo Sport est proposée en carrosserie 5 portes ou Station Wagon et avec les nouvelles motorisations essence Firefly de 100 ch ou Diesel 130 ch.

La gamme poursuit ainsi son renouvellement afin de permettre au modèle de demeurer l’un des plus populaires de son segment, tant en Italie – où elle est en tête de son segment depuis le début de l’année qu’en Europe. Tipo réalise en effet 75% de ses volumes en dehors de son marché domestique. A noter que Nouvelle Tipo CROSS y représente déjà 40% du mix des ventes et même 60% en France. Un vrai succès !

Un design à la personnalité encore plus affirmée

La Tipo Sport est immédiatement reconnaissable grâce à ses éléments esthétiques distinctifs : poignées de porte, coques de rétroviseur, inserts de bouclier, entourage des projecteurs antibrouillard avant et montant de porte noirs laqués, badge spécifique Sport positionné sur les ailes avant, jantes en alliage diamantées de 18’’ et vitres arrière surteintées. En outre, la Tipo Sport bénéficie d’un coloris exclusif, le Gris Metropoli (au total, 6 coloris sont proposés). Et pour affirmer plus encore son style et améliorer la sécurité, Tipo Sport dispose en série de nouveaux phares à technologie « full-led’’. L’habitacle se distingue quant à lui par son ambiance résolument sportive : revêtement des sièges noir/anthracite et ciel de toit noir.

Systèmes d’infodivertissement et de sécurité au meilleur niveau de sa catégorie

La dotation en matière d’équipement de sécurité, particulièrement complète, et la technologie déployée pour le système d’infodivertissement situe la Tipo Sport au sommet de sa catégorie. L’instrumentation numérique 7 « TFT, entièrement configurable, remplace le système analogique traditionnel. En complément, le nouveau système UConnect 5 dispose d’un écran tactile de 10,25’’ simple d’utilisation et très pratique à l’usage, intégrant Apple CarPlay ™ et Android Auto ™. Les commandes de climatisation ont également été revisitées tandis que de nouveaux inserts chromés et noirs ont été ajoutés. En outre, la Tipo Sport dispose du système d’ouverture sans clé «Keyless Entry/Go» et du chargeur de téléphone par induction.

La nouvelle Tipo Sport dispose également en série d’une large gamme de systèmes d’assistance à la conduite (ADAS) de dernière génération :

Feux de route adaptatifs «Adaptive High Beam»

Régulateur de vitesse adaptatif ACC

Freinage d’urgence avec reconnaissance piéton et cycliste AEB

Radar de stationnement avant et arrière avec caméra de recul

Détecteur d’angles morts

Tipo Sport : une offre complète au sommet de la gamme

Située au sommet de la gamme, la Tipo Sport est disponible en carrosserie 5 portes ou Station Wagon (+1 500 €). Elle est proposée à partir de 23 790 €, soit 2 000 € de plus que la finition Life Plus. Considérant la valeur des équipements additionnels de 3 150 €, l’avantage client atteint 1 150 € (soit 37%).

Tipo Sport 1.0 Firelfly 100 ch 5 portes / Station Wagon : 23 790 € / 25 290 €

Tipo Sport 1.6 Mjt 130 ch 5 portes /Station Wagon : 28 290 € / 29 790 €

En outre, la Tipo Sport bénéficie, au même titre que l’ensemble de la gamme Fiat (hors Nouvelle 500), d’une garantie 10 ans ou 100 000 km.