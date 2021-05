Pep Guardiola vibre pour un avenir electrifie avec la Nissan LEAF

Pep Guardiola, entraineur de Manchester City, propriétaire d’une Nissan LEAF et ambassadeur mondial de Nissan, est tout aussi enthousiaste pour la révolution du véhicule 100% électrique qu’il est passionné par le football. Il décrit les sensations uniques et le sentiment de fierté qu’offre la mobilité 100% électrique.

Pep a pleinement adopté la conduite électrifiée depuis trois ans, après avoir expérimenté l’alliance entre mobilité durable et plaisir de conduite.

Dans une interview exclusive, l’entraineur de Manchester City révèle ses objectifs personnels pour un avenir plus durable grâce sa Nissan LEAF, et comment sa passion pour l’innovation, sur et en dehors du terrain de football, a influencé sa décision de choisir un véhicule 100% électrique et d’adopter un mode de vie en rapport :

Pep Guardiola : Ma vie en Nissan LEAF

Qu’est-ce qui vous a fait comprendre que la Nissan LEAF 100% électrique était le type de mobilité adapté à vos besoins, et quelle fut la principale raison de ce choix ?

Pep : « L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi un véhicule 100% électrique était de réduire mon impact sur l’environnement. Cependant, je voulais aussi conserver du plaisir derrière le volant. Avec la Nissan LEAF et sa puissance électrique, son accélération immédiate et ses technologies de pointe, l’expérience de conduite est à la fois durable et excitante. »

Dans votre domaine, le football, vous êtes reconnu comme un homme d’innovation, qui teste de nouvelles tactiques et de nouvelles méthodes d’organisation. De quelle façon cet état d’esprit a-t-il joué un rôle dans le choix d’un véhicule électrique ?

Pep : « J’essaie de faire en sorte que l’innovation guide en permanence ma façon de penser. En matière de football, j’innove dans mes tactiques car aucune situation ni aucun adversaire ne sont les mêmes, et il faut évoluer pour rester dans la course. Hors du terrain, la technologie de la Nissan LEAF est un excellent exemple d’innovation pour la vie de tous les jours. »

Quel a été le moment le plus amusant que vous ayez eu avec votre LEAF ?

Pep : « Tourner avec Nissan l’an dernier le film « Pep Loves His LEAF » était très amusant. C’était formidable de montrer certaines des caractéristiques de la Nissan LEAF et, espérons-le, d’encourager davantage de clients à conduire des véhicules 100% électriques. Toute ma famille veut rouler dans ma LEAF et c’est génial parce qu’elle peut accueillir tout le monde. Elle est facile à conduire, silencieuse et assez spacieuse pour tous. »

Quel rôle pensez-vous que les véhicules électriques jouent dans l’innovation et l’avenir de la mobilité ?

Pep : « Une voiture est un élément-clé dans la vie quotidienne de chacun. En adoptant une mobilité plus respectueuse de l’environnement, comme avec les véhicules électriques, nous pouvons avoir un impact important sur notre planète. La conduite 100% électrique est une forme d’action des plus efficaces pour un avenir plus durable. »

Quelles autres habitudes visant à préserver l’environnement avez-vous adopté ?

Pep : « J’essaie de réduire ma consommation de matière plastique et je fais en sorte de recycler autant que possible. »

Selon vous, quelle est la plus grande opportunité offerte par la mobilité 100% électrique et quelle est votre position personnelle sur ce sujet ?

Pep : « Je suis fier d’avoir pleinement adopté la mobilité 100% électrique avec la Nissan LEAF comme voiture de tous les jours car, selon moi, conduire un véhicule électrique est un choix responsable. C’est ainsi que j’essaie de faire ma part du travail. Je suis heureux de voir que les jeunes générations sont bien conscientes des enjeux environnementaux et qu’elles encouragent les autres à adopter de nouvelles formes de mobilité. Les véhicules électriques représentent un changement vers un état d’esprit axé sur le développement durable. Si nous fournissons tous notre part d’efforts, nous pouvons réussir à vivre dans un monde meilleur. »

Que voulez-vous dire à la prochaine génération de conducteurs à propos des véhicules électriques ?

Pep : « Je voudrais leur expliquer que les véhicules 100% électriques sont tellement plus attractifs et agréables à conduire que les voitures que j’avais lorsque j’ai obtenu mon permis de conduire ! Je leur dirais que sortir des sentiers battus et faire des choix responsables aident collectivement, en équipe, à améliorer notre vie quotidienne et à préserver notre planète pour les générations futures. »

Faisant écho à l’expérience de Pep, les propriétaires de véhicules 100% électriques à travers l’Europe ont pris conscience des avantages de cette motorisation. Une enquête récente commandée par Nissan a révélé que 89% des utilisateurs européens de VE sont satisfaits de leur expérience de conduite 100% électrique, 78% estimant qu’elle est meilleure que prévu.

Dotée des technologies préférées de Pep, telles que la conduite assistée ProPILOT et l’e-Pedal permettant la conduite en utilisant seulement la pédale d’accélérateur, la LEAF est prête à répondre à la demande croissante des automobilistes pour des technologies innovantes. En effet, plus d’un tiers des conducteurs qui sont passés à l’électrique ont été motivés par la technologie de pointe offerte par ces véhicules.

Rejoignant les propriétaires de Nissan LEAF qui ont partagé leurs propres histoires de conduite électrique, l’expérience de Pep est le dernier épisode de la série Ma vie en Nissan LEAF. Collection collaborative compilant les expériences de nombreux utilisateurs, la série présente des témoignages réels afin de sensibiliser les automobilistes aux enjeux de la mobilité de demain et de les encourager à opter pour la conduite 100% électrique.

