« Le Confiden’Ciel », un programme de 48 logements pensé “post crise” aux jardins privatifs allant jusqu’à 167m2

Niché au cœur d’un quartier pavillonnaire, le programme « Le Confiden’Ciel » se compose de trois bâtiments accueillant un total de 48 logements dont 2 studios, 20 T2, 21 T3, 5 T4. Les appartements, disponibles en accession libre, bénéficient d’espaces extérieurs, et les logements en rez-de-chaussée possèdent des jardins privatifs allant jusqu’à 167 m2.

Des logements aux prestations de qualité et connectés

Conçue par le cabinet d’architecte HUYSMANS & AUFFRET ARCHITECTURE, la résidence adopte une architecture classique reprenant notamment les matériaux de qualité et les toitures de style Mansart des bâtiments voisins avec leurs tuiles plates de teinte ardoise. Les façades s’habillent de briquettes de couleur beige et d’enduit blanc et ton pierre.

Les appartements bénéficient de nombreuses prestations de qualité puisqu’ils sont connectés en domotique pour l’ouverture des volets roulants électriques, mais également pour le pilotage des éclairages et du chauffage (en option). La plupart d’entre eux possèdent par ailleurs une cave ainsi que de places de parkings en sous-sol.

Au sujet des intérieurs, on retrouve des placards aménagés et des salles de bains équipées. Enfin, les sols des chambres et des séjours sont recouverts d’un parquet en chêne contrecollé.

La résidence est éligible au dispositif Pinel.

Sartrouville, entre proximité avec la capitale et confort de vie

La commune de Sartrouville, située entre la Seine et la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, profite d’un emplacement idéal à proximité des grands pôles d’emplois que sont Paris et la Défense. Facilement accessible par l’A86, la commune est également bien desservie grâce au RER A et à la ligne du Transilien. Elle profite de nombreuses commodités et services avec la présence de commerces, restaurants, écoles allant de la maternelle au lycée, ainsi que d’équipements culturels et sportifs dont un centre aquatique, des stades et gymnases, un théâtre, un cinéma et plusieurs bibliothèques.

Fiche technique :

Adresse : 155-157 avenue de la république, 78586 Sartrouville

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : HUYSMANS & AUFFRET ARCHITECTURE

Nombre de logements : 48 logements (2 T1, 20 T2, 21 T3, 5 T4)

Nombre de places de stationnement : 48 places

Prix : 205 k€ pour les T1 (33m²) / 280 k€ pour les T2 (42m²) / 350 k€ pour les T3 (61m²) / 440 k€ pour les T4 (79 m²)

Prix moyen opération : 6020 €/m² SHAB

Démarrage travaux : Fin 2021

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023