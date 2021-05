Rockease reçoit le label « Solar Impulse Efficient Solution »

Rockease, plateforme digitale qui vise à réduire les émissions de CO2 dans le secteur du BTP, s’est vue attribuer le 5 mai le label « Solar Impulse Efficient Solution ». Cette labellisation fait suite à une évaluation réalisée par des experts externes indépendants et basée sur des normes vérifiées. La start-up a ainsi été évaluée selon 5 critères couvrant trois thèmes principaux : la faisabilité, l’environnement et la rentabilité.

Incubée au sein du programme SEED de Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI, Rockease rejoint donc le défi #1000solutions, une initiative de la Fondation Solar Impulse visant à sélectionner des solutions répondant à des critères élevés de rentabilité et de durabilité. Les 1000 entreprises labellisées seront ensuite présentées aux décideurs des entreprises et des gouvernements par Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. Le but de cette initiative est d’encourager l’adoption d’objectifs environnementaux plus ambitieux et d’accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis par Solar Impulse pour intégrer le challenge #1000solutions, déclare Guillaume Richer, co-fondateur de Rockease. Cette labellisation, qui est une étape importante de notre développement, vient récompenser et valider notre positionnement : montrer que l’on peut apporter de la valeur aux entreprises tout en agissant concrètement pour la protection de l’environnement. »

Rockease facilite les processus de commande de granulats, permet de réduire les coûts et d’optimiser le transport des matériaux. A partir d’une plateforme digitale unique, elle offre à ses utilisateurs une solution pour commander en quelques clics la meilleure offre de granulats proche de leur chantier, fournir le bilan des émissions CO2 et gérer toutes leurs commandes. Entreprises de construction, sites de production et transporteurs sont ainsi tous connectés afin d’améliorer la productivité et réduire l’empreinte carbone du transport des matériaux.

Rappel : Rockease présentera le 27 mai à un panel d’investisseurs internationaux sa plateforme digitale lors du Demo Day des start-up du programme SEED de Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI.

Inscription à l’événement : https://hopin.com/events/demodays-leonard-2021