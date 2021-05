Nouvelle Yamaha XSR125 : née pour les esprits libres

Nouvelle XSR125 : un design intemporel pour un usage quotidien

Conçus pour ceux qui apprécient l’association parfaite d’un style néo-rétro intemporel et de technologies novatrices, les modèles Sport Heritage de Yamaha constituent une catégorie à part. Grâce à leur caractère unique et son style éternel, chaque modèle XSR offre non seulement une expérience de conduite exceptionnelle, mais permet également à son propriétaire d’affirmer son individualité et d’exprimer sa personnalité.

La philosophie Faster Sons de Yamaha s’inspire du passé tout en se tournant résolument vers l’avenir. Les pilotes qui aspirent à plus de liberté et décident de faire les choses à leur façon se reconnaissent particulièrement dans ce concept.

La scène Yard Built s’inspire du mouvement Faster Sons, et au cours des six dernières années, les préparateurs les plus respectés d’Europe et d’ailleurs, ont donné vie à des machines originales en utilisant un modèle Sport Heritage de Yamaha pour base de travail.

La XSR900 3 cylindres est la machine phare de la gamme Sport Heritage, suivie de près par la XSR700 bicyclindre. Le moment est venu d’introduire un nouveau modèle qui exposera l’univers Faster Sons à un tout nouveau public.

Développée et construite selon les mêmes normes de qualité que les modèles précédents, la XSR125 offre à son pilote une expérience de conduite unique et lui donne la fierté de posséder une XSR. Profitant d’une qualité de conception et d’une fiabilité éprouvées, les clients seront certains que cette Yamaha ne les décevra pas et que sa côte restera élevée au fil des ans.

Nouvelle XSR125 : du style dans vos déplacements

Avec la XSR125, vos trajets quotidiens se transforment en moments de plaisir. Ce nouveau modèle léger est le dernier né de la gamme Faster Sons. Il est construit selon des spécifications haut de gamme, dont un moteur Yamaha de dernière génération et un cadre favorisant la maniabilité. Des caractéristiques parfaitement associées à son style intemporel. Comme de nombreux modèles de la gamme, cette moto est prête à faire ses preuves et à vous impressionner.

Avec ses coloris néo-rétro, ses détails subtils et sa qualité de conception, elle sera remarquée partout où elle passe. Contrairement à nombre de modèles 125 qui passent inaperçus, la XSR125 attire l’attention : elle dispose des performances, des technologies et du style pour s’affirmer.

Légère, maniable et fun

Légère, maniable et agréable à conduire au quotidien, elle se montre le choix idéal pour un large éventail de conducteurs* titulaires d’un permis B1 à la recherche d’une alternative à l’automobile. Elle sera également appréciée par ceux qui possède un permis A et sont sensibles à son rapport qualité-prix exceptionnel et à ses spécifications remarquables. Une position de conduite droite et confortable, une certaine souplesse des suspensions et une franche maniabilité rassureront les pilotes débutants, et tous s’accorderont à souligner le caractère joueur du nouveau modèle Sport Heritage de Yamaha.

* Des limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le pays en vertu de la législation locale en vigueur.

Style XSR épuré et intemporel

Comme tous les modèles de la gamme Sport Heritage de Yamaha, la XSR125 arbore des coloris audacieux, influencés par certains des précédents modèles légendaires de la marque. Un motif horizontal contrasté, des coloris Redline, Tech Black et Impact Yellow, combinés à des caractéristiques telles qu’un réservoir arrondi, une longue selle plate et un phare rond confèrent à cette nouvelle 125 un look audacieux et unique qui souligne l’ADN Faster Sons. À l’instar des XSR900 et XSR700, la nouvelle XSR125 rend hommage au passé tout en se projetant dans le futur, et offre les toutes dernières technologies, notamment un éclairage à LED et un compteur LCD.

Moteur 125 cm³ de 11 kW

La XSR125 dispose d’un moteur EU5 de 125 cm³ 4 soupapes à refroidissement liquide, dont la conception est identique à ceux des MT-125 Hyper Naked et R125 Supersport particulièrement populaires. Fort d’une puissance totale de 11 kW, soit le maximum autorisé pour la catégorie A1, ce moteur sophistiqué et endurant est l’un des plus performants de sa classe.

L’une des principales caractéristiques technologiques de la XSR125 est le système de commande de distribution variable (VVA) de Yamaha, qui permet au moteur de produire plus de couple à bas régime et d’excellentes performances à des vitesses plus élevées.

Cette moto est facile et agréable à utiliser en ville, tout en extériorisant son caractère sur route. L’expérience de conduite est rendue encore plus agréable et enivrante grâce à la magnifique sonorité d’échappement qui révèle l’énergie et la puissance de son monocylindre.

Conforme à la norme EU5, la XSR125 garantit de faibles émissions qui lui permettent d’être utilisée dans les agglomérations où des réglementations de plus en plus strictes en matière de qualité de l’air peuvent s’appliquer, ce qui en fait un modèle idéal pour les déplacements quotidiens.

Fourche inversée de 37 mm de diamètre

Pour optimiser la tenue de route et la maniabilité, et offrir une conduite facile et agréable, la XSR125 est équipée d’une fourche inversée de 37 mm. Dotée d’une finition noire qui vient compléter le caractère intemporel de ce modèle Sport Heritage, cette fourche joue dans toutes les situations un rôle déterminant pour le confort et la maniabilité. La fourche inversée compte parmi les caractéristiques haut de gamme de la XSR125, qui reste l’un des modèles les plus abordables de la catégorie 125 cm³.

Pneu à sculture de type larges pavés

Les modèles Sport Heritage de Yamaha sont inspirés du passé et conçus pour l’avenir. Les larges pneus à scultures « pavé » de la XSR125 soulignent son allure intemporelle tout en offrant un niveau élevé de traction. L’association d’un large pneu arrière 140/70-17, d’un pneu avant 110/70-17 et de jantes en alliage léger à 10 bâtons, limite le poids non suspendu tandis que des suspensions réactives garantissent une grande maniabilité ; des atouts qui font de la XSR125 un choix idéal pour les pilotes novices.

Phare avant et feu arrière à LED haute technologie

Le système d’éclairage LED est un autre exemple des caractéristiques qui font de la XSR125 un modèle haut de gamme. Le phare à LED prend place dans un habillage rond classique qui incarne le mélange unique de style classique et de technologie de pointe, tandis que le feu arrière compact à LED participe à la légèreté de la ligne de la moto.

Cadre Deltabox robuste et léger

Le châssis profite de la conception avancée du cadre Deltabox de Yamaha, intégrant des longerons rectilignes entre la colonne de direction et l’axe du bras oscillant pour conférer plus de solidité et de légèreté. Bénéficiant d’un empattement compact de 1 330 mm et d’une hauteur de selle de 810 mm, le châssis de la XSR125 convient aux pilotes de toutes tailles. La position de conduite droite et l’ergonomie confirment que ce modèle Sport Heritage est idéal pour les titulaires d’un permis B1* qui recherchent un moyen plus agréable, efficace et économique de se déplacer en ville.

Détails haut de gamme

Peu d’autres modèles de la catégorie sont en mesure d’offrir un tarif aussi abordable et des caractéristiques haut de gamme. En plus d’une fourche inversée, d’un phare et d’un feu arrière à LED et d’un puissant moteur 11 kW de 125 cm³ à distribution variable VVA, cette moto Sport Heritage bénéficie d’atouts déterminants comme une selle « Tuck and Roll », des garde-boue peints et des supports en aluminium qui soulignent son originalité.

Compteur LCD rond

Chaque détail de la XSR125 est conçu pour être fidèle à la philosophie Faster Sons qui associe un design intemporel à des technologies d’avant-garde. Le compteur LCD rond est un parfait exemple de cette approche. Il prend place dans un cuvelage noir satiné relevé d’une bordure chromée. Ce compteur LCD à affichage blanc sur fond noir affiche des informations claires et faciles à lire, en parfaite harmonie avec des garde-boue peints, des coloris et motifs néo-rétro.

Caractéristiques principales

Moteur EU5 125 cm³ de 11 kW

Design néo-rétro intemporel

Position de conduite confortable

Roues en alliage léger

Pneus à sculture de type larges pavés

Phare rond classique et feu arrière à LED

Cadre Deltabox léger et robuste

Garde-boues peints

Selle « Tuck and Roll »

Supports en aluminium

Compteur LCD rond néo-rétro



Coloris, disponibilité et tarif de la XSR125

La XSR125 arbore un motif horizontal contrasté qui renforce le design intemporel et confère à ce modèle un look brut et universel.

Trois coloris sont disponibles, Redline (VRSK), Tech Black (MDNM6) et Impact Yellow (CPY), chacun d’entre eux s’accordant avec les garde-boues avant et arrière, le marquage à double bande sur le réservoir et les logos sur les caches latéraux.

Les livraisons à destination des concessionnaires européens commenceront à partir de juillet 2021. Les prix varient selon les régions. Veuillez contacter le distributeur national Yamaha pour obtenir des informations détaillées. La Yamaha XSR125 est produite chez MBK Industrie, à Saint-Quentin dans l’Aisne (02).

Points forts et caractéristiques

XSR125

Accessoires d’origine Yamaha et vêtements Faster Sons

Yamaha a développé une large gamme d’accessoires d’origine qui permettent au propriétaire d’une XSR125 de la personnaliser facilement. Deux kits d’accessoires d’origine sont disponibles : le kit Racer qui comprend un protège-phare, une plaque signalétique avant et latérale, et le kit Urban qui comprend un saute-vent, une protection en aluminium pour le moteur, une protection pour le radiateur et un cache latéral.

Les clients peuvent commander les kits avant de prendre possession de leur nouvelle XSR125 et les faire monter par leur concessionnaire Yamaha. Tous les éléments des kits peuvent également être achetés individuellement et, en plus des éléments des kits, la gamme des accessoires d’origine pour la XSR125 comprend un silencieux Akrapovic, un support de plaque d’immatriculation, une protection de bas de moteur, un carénage Café Racer, des grippe-genoux Café Racer et bien plus encore.

Développée pour compléter la gamme des motos Sport Heritage, la ligne de vêtements Faster Sons de Yamaha comprend des t-shirts, des pulls, des blousons en cuir, des casquettes, des patches et bien d’autres choses encore, conçus pour s’accorder avec le look intemporel de la XSR.

Application MyGarage

L’application MyGarage de Yamaha est un moyen rapide et facile pour les clients de créer depuis chez eux une XSR125 virtuelle avec une gamme d’accessoires d’origine à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur. L’application gratuite permet aux utilisateurs d’ajouter et de retirer des accessoires pour créer leur XSR125 idéale, et le résultat final peut être visualisé en 3D sous tous les angles.

MyGarage élimine les incertitudes quant au choix des accessoires à installer et, pour rendre les choses encore plus faciles, la sélection finale du client peut être envoyée par e-mail au concessionnaire Yamaha de son choix qui installera les accessoires d’origine sélectionnés sur la nouvelle XSR125. Pour plus d’informations sur les accessoires d’origine et vêtements Yamaha ou MyGarage, consultez www.yamaha-motor.fr

MyRide

L’application gratuite MyRide de Yamaha offre aux pilotes de XSR125 la possibilité de profiter davantage de chaque trajet et d’obtenir plus d’informations. Disponible pour les appareils iOS et Android, elle suit et stocke les itinéraires et permet aux utilisateurs de créer leur propre récit et d’ajouter des photos pour être éventuellement partagé sur les réseaux sociaux.

MyRide permet également de consulter toutes les statistiques de voyage, y compris la distance totale, le dénivelé, la vitesse de pointe, la vitesse moyenne, l’accélération et l’angle d’inclinaison, que l’on peut comparer avec les données d’autres pilotes.