Villeroy & Boch rappelle les sets de table Bamboo en vert foncé et marron

Dans le cadre de nos contrôles qualités réguliers effectués en interne, nous avons constaté que les taux de colorants azoïdes des sets de table de la collection Essentials Bamboo en vert foncé et marron étaient supérieurs aux valeurs limites légales. C’est pourquoi Villeroy & Boch rappelle ces produits dans le cadre de la protection préventive des consommateurs.

Villeroy & Boch vous prie de cesser d’utiliser immédiatement les produits concernés et de les renvoyer le plus tôt possible

Les sets de table suivants sont concernés :

Villeroy & Boch sets de table Essentials Bamboo

Couleurs : vert foncé et marron

Dimensions : 33 cm x 48 cm

Période de vente : jusqu’à mars 2021

Matériau : Bambou et coton

Les sets de table Essentials Bamboo se reconnaissent clairement aux étiquettes en tissu avec le logo Villeroy & Boch.

Il est possible de retourner les produits dans tous les points de vente Villeroy & Boch. Le prix d’achat d’un montant de 8,90 € sera remboursé même sans présentation d’une preuve d’achat. Sinon, il est aussi possible de renvoyer les produits concernés par courrier à Villeroy & Boch. Pour cela, un formulaire de contact est disponible sur la page d’accueil www.villeroyboch.com/bamboo.

Pour les questions des consommateurs, notre équipe de service clientèle est à votre disposition par téléphone ou par mail du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 aux coordonnées suivantes:

Tél : 00800 6864 8110 (appel gratuit)

Mail: service.france@villeroy-boch.com